El sol a plomo

CUÁL ES EL MENSAJE?

En la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Lerdo, un movimiento que hizo la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez causó mucho revuelo en los corrillos políticos, pues resulta que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres al estar a un lado del mandatario nacional y al levantarse para dar su discurso, la silla quedó vacía, por lo que y para no dejar sólo el lugar y acompañar al Presidente, Marina se levantó de su asiento y fue a sentarse a un lado de López Obrador, logrando intercambiar algunas palabras, de las cuales desconocemos, pero el hecho levantó revuelo, pues algunos comentan que la presidenta lo hizo por decisión propia, sin embargo, en política nadie se mueve sin la venia del “jefe” y si Marina se fue a sentar a un lado, seguramente le indicaron, pero de ser así, cuál será el mensaje?, pronto lo sabremos.

REFORMA ENERGÉTICA ABRE PUERTA PARA EL “PRIMOR”

Tras el “coqueteo” del presidente López Obrador con los priistas respecto a la Reforma Energética, ha causado una polémica muy interesante, ya que puso en contra a los mismos priistas, primero porque la senadora del tricolor Claudia Ruíz Massieu, aseguró que no respaldará esta reforma que envió el ejecutivo federal, luego Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI, expuso que las declaraciones de la senadora Ruiz Massieu, son a título personal y no es el sentir del partido, con esto se puede interpretar que el partido puede estar apoyando dicha reforma y para ello seguramente tiene que haber consenso, diálogo y acuerdos políticos y como se viene un proceso electoral, por ahí se puede abrir la puerta para que en algunos de los 6 Estados que estarán en disputa en el 2022, se pueda dar una alianza PRI-MORENA y de paso dividir la alianza entre el PRI-PAN y PRD, pero de ser así, quién saldrá perdiendo?, buena pregunta, la respuesta será después de la jornada electoral.

SIGUEN A LA ALZA CONTAGIOS DE COVID EN ESCUELAS

Según las autoridades educativas en la región lagunera, señalan que la cifra de contagios de Covid-19 llegó a 51, sin embargo, a la fecha no se ha tenido la necesidad de cerrar algún plantel, pues afortunadamente los casos se detectan en los hogares y los padres de familia lo informan o bien al ingresar a las escuelas en los filtros, tan sólo en la semana que recién concluyó fueron 12 casos lo que se detectaron, de estos siete fueron entre personal educativo y los 5 restantes entre alumnos, de ahí que las autoridades educativas, personal docente, administrativo y padres de familia, seguirán estrechando esfuerzos y cerrando filas para tratar de evitar que se pueda dar un contagio masivo y con ello el cierre de planteles, de ahí que las recomendaciones para seguir cuidándose siguen en el sentido de portar cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia.

SORPRENDE LA APERTURA DE LA PRESA FRANCISCO ZARCO

Al mediodía del domingo corrió el rumor de que abrieron las compuertas de la presa Francisco Zarco, conocida también como las tórtolas, la cual está en un 74 % de su capacidad, las especulaciones no se dejaron esperar, pues algunos ejidatarios creen que se trata de un miniciclo, pero manifiestan que no estaban enterados de una posible liberación, aunque otros, creen que ya son los primeros resultados de los acuerdos del proyecto Agua Saludable para la Laguna, sin embargo, aún no se tiene una buena recuperación en este vaso captador de agua, esta situación es muy rara, pues ha sorprendido este fuerte rumor a muchos del sector campesino, principalmente para los integrantes del módulo 03, esperemos y diremos.