El sol a plomo

ESTAMOS DE PLÁCEMES!!

Mañana martes 2 de noviembre, El Sol de Durango, Decano del Periodismo Estatal llega a su 74 aniversario, más de 7 décadas de contribuir al desarrollo y progreso de nuestra entidad, además de tener informados a los duranguenses, forma parte de la vasta historia que enriquece nuestras vidas, muchos ya se nos han adelantado en el camino, pero fueron parte fundamental para que hoy se tenga el medio informativo impreso más importante del Estado, por tal motivo, toda la familia Solera estamos de plácemes y nos orgullece ser parte de este gran equipo que dirige el lic. Joaquín Martínez Garza, desde el personal de guardia, administrativo, operativo, reporteros, fotógrafos, a todos, ¡enhorabuena!.

DEJA ENTREVER QUE SI NO ES ÉL, NO APOYARÁ!!

En su reciente visita del senador José Ramón Enríquez Herrera a la región lagunera para apoyar un proyecto de colocación de barras para hacer ejercicio y que ya lo socializó en la capital de Durango, también habló de sus objetivos políticos, el principal es el de buscar la candidatura por Morena al gobierno del Estado de Durango, pero cuándo se le cuestionó si la decisión no le favorece, se sumará a quién sea el abanderado?, evadió al decir, “Tengo 30 años haciendo compromisos con una voluntad férrea, ayudando, pero estoy muy contento con las encuestas, me sumé al proyecto de movimiento progresista y sigo sumado, pero estoy muy contento por las encuestas”, sin embargo, evadió la respuesta, aunque también no especificó los resultados de esas encuestas, tal vez lo tenga contento ir arriba o ir abajo, bueno uno nunca sabe.

INSISTEN!!

Ahora los militantes priistas del municipio de Lerdo han expresado ser simpatizantes de que un lagunero o lagunera contienda en la próxima elección para la gubernatura, que muy probablemente se esté perfilando con figuras políticas de esta prospera región, pues de la parte de Gómez Palacio ya han levantado la mano dos damas de gran peso político, mientras que en Lerdo al que mencionan es al alcalde Homero Martínez Cabrera, sobre las posibilidades que tiene, pues diremos que sí las tiene, ya que mientras esté vigente en la política puede levantar la mano para buscar ser el abanderado de su partido para el próximo proceso del 2022, de que le alcance, ya lo veremos, debido a quien o quienes deciden están en la capital del país y del Estado, esperemos y diremos.

TANTO VA EL CANTARO AL AGUA…!!

“No me fui por traicionar al partido Movimiento Ciudadano, sino que los proyectos del partido Morena son compatibles con mi ideología!, así lo expresó la regidora Blanca Holguín Castañeda quien en días pasados renunció a MC para luego sumarse al proyecto de Morena, por un lado le hace un boquete al primer partido y por otro lado, fortalece al proyecto de Morena, ello en pleno proceso electoral para el año 2022, pero también es de todos es sabido que desde meses atrás los regidores de Morena en el municipio de Lerdo, insistieron tanto en invitar a la regidora Blanquita como de cariño le dicen, hasta que cedió, es como el dicho, “Tanto va el cántaro al agua, hasta que se quiebra!, ahora tienen más presencia en el cabildo lerdense.