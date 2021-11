El Sol a Plomo

O ESTÁ MUY CONFIADA O DE PLANO ES LA ¡¡UNGUIDA!!

Marina Vitela ha causado mucha controversia luego de la solicitud de separarse en forma definitiva del cargo de alcaldesa de Gómez Palacio, pues hay quienes señalan que esto da un mensaje de la confianza que tiene la presidenta con licencia para lograr al interior del partido Morena la candidatura a la gubernatura, la cual se definirá en las próximas semanas a través de encuestas, según lo han reiterado sus dirigentes estatal y nacional, sin embargo, hay que mencionar que la diputada federal Maribel Aguilera, así como Santiago Fierro y Ramón Enríquez Herrera, quienes están dentro de la encuesta, no viviremos mucho para conocer quien será la o él ganador de las encuestas.

BUSCA REGRESAR AL PAN??

En los corrillos políticos se dice que el senador José Ramón Enríquez Herrera anda buscando a distinguidos panistas del nivel estatal, el objetivo?, según se rumora que quiere regresar, tal vez para buscar por este organismo político la candidatura a la gubernatura, lo cual se me hace muy difícil, pues ya hay varios que levantan la mano y no creo que lo dejen, pero lo cierto es que la oficina de gestoría que abrió en la ciudad de Lerdo, está cerrada, no sabemos si provisionalmente o en forma permanente, pero ante estas situaciones, acaso es por la licencia de manera definitiva de separarse del cargo de Presidenta Municipal que solicitó Marina Vitela en días pasados?.

EL PRI TODAVÍA SE MUEVE

Recordando al astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, Galileo Galilei quien para evitar la cárcel aceptó que la tierra era plana y que no se movía, pero luego de salir del juicio dijo, “..sin embargo, se mueve”, así podemos decir del PRI, que a pesar de varias elecciones en las que ha tenido contundentes derrotas, se sigue moviendo, pero será muy difícil que este organismo político desaparezca, pues tiene raíces, bases, organizaciones, sectores, lo cuestionable es que hay algunos dirigentes del tricolor son muy pasivos, ahí es donde el nacional o los estatales deben trabajar desde ya, bueno esto en caso de querer lograr buenos resultados para el próximo 2022.

PEREGRINACIONES PARCIALES

Luego de que el año pasado fueron suspendidas las peregrinaciones para venerar a la Morenita del Tepeyac, esto por la pandemia del Covid-19, ahora en este 2021, en Gómez Palacio se realizaran, pero de manera parcialmente, luego de que instituciones educativas, no participarán, aunque hay algunos colegios particulares que decidieron unirse a esta tradición guadalupana, por lo que en esta ocasión, niños de pre escolar y primaria, quienes iban acompañados de sus padres y maestros acudía a la catedral en estas fechas para honrar y venerar a la virgen de Guadalupe, pero para seguir cuidando y preservando la salud debido a que este sector de la población no ha sido vacunada contra el Covid-19, la gran mayoría no participará, solamente uno está programado.