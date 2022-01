El sol a plomo

HOY SE CONOCE

Este lunes 10 de enero del 2022 es el día en que los aspirinos o calefactos en buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Durango, tienen que registrarse, de ahí que se disiparán dudas y especulaciones si una figura política de Morena, del PRI, PAN, PVEM o de cualquier organismo político o incluso hasta de la sociedad civil, se registre bajo la siglas de cualquier partido y comience su precandidatura, hasta el momento se sabe de sólo una precandidata y es de la laguna, Marina Vitela, que seguramente encabezará a la coalición Morena-PVEM-PT, en cuanto a la otra alianza, todo indica que Héctor Flores del PAN y Esteban Villegas del PRI, tendrán un encontronazo interno y se irán hasta la recta final donde se decidirá a nivel nacional, esperemos a ver si otras figuras políticas se registran ante el IEPC y comentaremos.

RIESGO DE CANCELACIÓN

Ante el gran aumento de contagios de Covid en todo el Estado de Durango, el mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres sostendrá una reunión de trabajo en la región lagunera este lunes 10 de enero por la mañana muy probablemente en las instalaciones de la Expo feria Gómez Palacio con su homólogo de Coahuila Miguel Riquelme Solís, a fin de abordar temas principalmente en materia de salud y coordinarse para implementar actividades similares para tatar de contener el aumento de contagios de Covid-19 en esta región de ambas entidades donde hay una gran movilidad de habitantes de al menos 4 municipios, dos de Durango Gómez Palacio y Lerdo y dos de Coahuila, Torreón y Matamoros, pero ante el acelerado número de contagios, existe la posibilidad de cancelarse presencialmente, pero se puede llevar en forma virtual.

¡AGUAS!

Para muchos ciudadanos, el hecho del aumento de contagios de Covid-19 es una cuestión que no le dan gran importancia, pues hay quienes argumentan contar con el cuadro completo de vacunación antiCovid, que además señalan que ya no es muy agresivo, pero no debemos tirarnos a la “hamaca” como por ahí se dice y debemos ver las experiencias que están viviendo en el viejo continente donde también la velocidad de contagios es alarmante y también se registran hospitalizaciones, que hay quienes dicen que son personas que no cuentan con la vacuna, pero se debe extremar cuidados y acatar las indicaciones para contener esta cuarta oleada de contagios que aumenta a un ritmo acelerado, ¡aguas!, no hay que echar en “saco roto” las indicaciones del sector salud aún y cuando se tenga las dos dosis de vacunación o incluso hasta la de refuerzo, pues la pandemia sigue y va mutando, Delta, Ómicron y las que siguen.

QUIEN LOS VIGILA??

Un grupo de indocumentados permanentemente se reúnen en la antigua estación del ferrocarril que está en la parte de atrás del Palacio Municipal de Gómez Palacio, sin que nadie los visite o los atienda y ante la velocidad de contagios del virus SARS-CoV 2 en estos días, las autoridades sanitarias, pero principalmente las del Instituto Nacional de Migración que brilla por su ausencia, aún y cuando en esta ciudad lagunera se cuenta con un lugar para concentrarlos, no hace nada, de ahí que la pregunta es ¿Quién vigila o monitorea a estos ciudadanos extranjeros?.