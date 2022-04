El Sol a Plomo

DESAIRADA LA JORNADA DEMOCRÁTICA

En el sondeo realizado durante la jornada dominical del ejercicio democrático de la Revocación de mandato del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se observó que estuvo desairado, pues las casillas que se visitaron durante la mañana al menos en Gómez Palacio y Lerdo, no se logró ni juntar filas, pues llegaban las personas, por cierto en su gran mayoría adultos mayores quienes al arribar ingresaban a su casilla y emitían su voto y se retiraban, más tardaban en ubicar la casilla que realizar su participación, pero las cifras oficiales del distrito 02 Durango, así como de los demás distritos en esta entidad y la de todo el país que son 300, se tendrá este lunes y se conocerá si participaron más de 38 millones de mexicanos para validarla o no.

TEMOR INFUNDADO

Se dio un fenómeno durante la jornada dominical de la Revocación de Mandato al menos en Gómez Palacio y Lerdo y téngalo por seguro amable lector que en todo el Estado de Durango y sin temor a equivocarme en todo el país, el fenómeno fue que quienes salieron a votar fueron en su mayoría los adultos mayores, tal vez muchos puedan decir que fue por responsabilidad, porque ejercen su derecho a votar, pero lo cierto es que muchos de ellos salieron a votar por un temor que no tiene fundamento, pues según ellos creen que si se revoca el mandato al Presidente Andrés Manuel López Obrador, les van a quitar el beneficio económico que tienen que es de 65 y más y que mala mente le llaman “Pensión que les da López Obrador”, pero hay que aclarar que ese recurso el Gobierno federal lo obtiene a través de los impuestos que pagan los trabajadores y que a través del programa en mención se favorece a este sector de la población y en caso de que se le revoque el mandato a AMLO –que no creo-, el programa seguirá y los apoyos a los adultos mayores seguirán, incluso terminando el sexenio e iniciando otro, seguirán con sus apoyos, pero lamentablemente han pasado personas a los hogares a decir que si no votan a favor se les quitará su “pensión”, lo cual no es cierto, pero crean un temor infundado.

REGRESA EL DOMINGO DE RAMOS PRESENCIAL

Con la disminución de contagios de Covid-19 en el estado de Durango y la región lagunera, las actividades en todos los rubros se van normalizando y una prueba de ello fue en la cuestión religiosa, luego de que en la catedral de Guadalupe en Gómez Palacio se desarrolló el Domingo de ramos que marca el inicio de la semana santa o mayor, pero lo destacado fue que el templo lució lleno de feligreses, mientras que afuera se llevaba a cabo la vendimia de los tradicionales ramos, obviamente los comerciantes aprovecharon para recuperarse de los estragos que ha dejado la pandemia, pero lo destacado es que con esta actividad se va dando muestras de que la pandemia se va superando, aunque no hay que echar las campanas al vuelo, hay que seguir cuidándonos para avanzar más rápido y salir totalmente de la contingencia sanitaria.

SEMANA SANTA UN BUEN PARÁMETRO

Para saber si la pandemia va a quedar atrás y se supera totalmente, estas dos semanas de asueto por los días santos, serán un buen parámetro, pues ya se comienzan a dar aglomeraciones o reuniones masivas, prueba de ello fue el domingo de ramos y para el próximo viernes está el viacrucis viviente en la colonia de Santa Rosa de Lima de Gómez Palacio, así también todas las familias que salieron de vacaciones y se fueron a una playa, por lo que, una vez que regresen y sobre todo para la semana del 25 al 30 de abril, se conocerá si se incrementan o no los contagios, estas dos semanas son de gran prueba, esperemos y diremos.