Estimado lector, alentado por la difusión que se dio en diversos medios de comunicación sobre el tema Golpe de Estado Técnico, me animó a investigar y compartir con usted acerca de esta cuestión. Las fuentes consultadas son entre otras: “How Democracies Die” de Levitzky y Ziblatt; “ How to Riga an Election” de Chesseman y Klass. Y algunos artículos académicos especializados en ciencia política.

El concepto de golpe de Estado se acuñó en Francia en el siglo XVII, evolucionando en las formas de ejecutarlo.

“Un golpe de Estado es un acto en el que un grupo de personas, generalmente militares u otros elementos del gobierno, intenta derrocar al gobierno establecido de un país de manera repentina y no democrática. Esto implicar el uso de la fuerza, la violencia o la intimidación para tomar el control de gobierno y las instituciones clave del país, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El golpe de Estado también puede ser cuando un poder del Estado intenta o derroca a los otros poderes, o cuando se interfiere de manera jurídica en las elecciones populares para la elección de un presidente o Jefe de Gobierno.

“El término golpe de Estado técnico, se refiere a una estrategia empleada para tomar el control del gobierno de manera más sutil y violenta que un golpe de estado tradicional. En un golpe de Estado técnico, los perpetradores generalmente buscan manipular o subvertir las instituciones democráticas y los procesos legales para alcanzar sus objetivos políticos”.

Ambos tipos de golpes de estado coinciden en el objetivo de tomar el control del gobierno, pero son distintos en los métodos que emplean, el grado de violencia y la legitimidad.

El golpe de Estado técnico, según algunos analistas, se da cuando hay manipulación de procesos democráticos y se merman a las instituciones democráticas.

En este sentido en la comunidad internacional se han descrito como golpes de Estado técnico en el siglo XXI: “Hungría (2010) durante el gobierno de Viktor Orbán. Se realizaron cambios en la constitución y en el sistema electoral; Honduras (2009) el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado militar después de intentar llevar a cabo un referéndum no vinculante sobre la posibilidad de reformar la Constitución”.

Independientemente de los debates académicos y políticos acerca de las normas jurídicas y de las formas que se empleen, los golpes mencionados frecuentemente provienen de la suspensión de las libertades, la represión política y la inestabilidad en el país afectado.

Las repercusiones sociales y políticas de un golpe de Estado técnico que son significativas y con diferentes impactos, entre otros están: Desconfianza en las instituciones democráticas; Polarización política; Represión y violaciones de los derechos humanos; Déficit democrático y erosión institucional; Inestabilidad política y económica.

Según el derecho internacional los golpes de Estado son considerados ilegales y son condenados por la comunidad internacional, cuya proactividad es la de favorecer la transferencia de poder a través de medios democráticos y pacíficos, así como elecciones libres y justas.

Es menester hacer notar que las opiniones sobre el golpe de Estado técnico son muy variadas y frecuentemente dependen de la perspectiva política y el contexto donde se produce. Lo anterior implica la existencia de una gran preocupación por la erosión democrática, el cuestionamiento de la legalidad, debate sobre la responsabilidad, esto conlleva a la necesidad de una protección democrática.

Como sabemos, el 2 de junio del 2024, se votará por quien dirija los destinos de México, además de la renovación de poderes y de otras instancias a nivel federal, estatal y municipal, así como de gubernaturas.

Es deseo de la comunidad internacional, que México tenga elecciones libres y justas. Que en el transcurso de las campañas se evite la polarización política, la suspensión de libertades, la represión política y la inestabilidad política y económica, así como la violación de los derechos humanos. ¡Los mexicanos queremos eso también!