Temas de la república

OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Imagínese usted un Partido de Fútbol (si es que le gusta el deporte) entre el América y las Chivas en el estadio Azteca de la CDMX ó entre México vs Estados Unidos, seguramente habrá 100 mil almas apoyando a su equipo favorito, ahora imagínese que esas 100 mil asistentes al estadio Azteca fueran puras mujeres, bueno pues esas 100 mil mujeres perderán la vida en este año a causa del cáncer de mama, que aún representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año más de 500 mil mujeres son diagnosticadas con este cáncer, de las cuales cerca de 100 mil mueren a causa de esta enfermedad (tan solo en América Latina y el Caribe) el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores a los 65 años y en México es la primera causa de muerte – por cáncer – en mujeres de 25 años y más.

Lo anterior nos habla de que no es cualquier cosa, por eso resulta indispensable sensibilizar a la población con un mensaje vertebral: “autoexplórate” porque la detección precoz mejora notoriamente el pronóstico de supervivencia de los casos que a tiempo se logran diagnosticar y tratar, por eso si tienes más de 20 años y eres mujer, autoexplórate regularmente para tratar de detectar este cáncer en una etapa temprana y si no sabes cómo, existen muchas instituciones como el instituto Nacional del Cáncer (INCaN) aunque honestamente no sé si en este gobierno federal siga prestando sus servicios, pero si no, entonces está la Fundación de Cáncer de Mama (FuCaM), que es una asociación civil con la noble tarea de diagnosticar, tratar y brindar seguimiento especializado a este tipo de cáncer en México.

El Programa Nacional de Control de Cáncer aún existe, no ha sido desaparecido y contiene cinco ejes vertebrales para su ejecución en 25 centros estatales que tiene, el primero es (obviamente) la Prevención y Detección temprana del cáncer, el segundo las neoplasias, luego los cuidados paliativos, infraestructura médica (que en muchos lugares no existe) administración de servicios médicos y control de tabaquismo (que al final sigue siendo un factor).

Hace algunos días, formaron en la Cámara de Diputadas y Diputados, un lazo rosa a favor de la lucha contra el Cáncer de Mama, si bien fue un acto inspirador por parte de las y los legisladores federales, deberían mejor etiquetar recursos para combatir este mal, porque el cáncer no ha sido la constante preocupación del actual régimen de gobierno, de hecho, desde 2020, mujeres protestan frente a Palacio Nacional cada año, para demandar la gratuidad permanente en tratamientos y medicamentos para todas las mujeres que lo requieran, pues al no ser cubiertos por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), los costos se elevan de forma exponencial e inalcanzable para muchas mujeres que padecen este tipo de cáncer.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, afirmó que diputadas y activistas darán la batalla a fin de etiquetar los recursos necesarios para atender esta enfermedad, lo que no entendí muy bien, fue lo que dijo luego de formar este vistoso lazo rosa en la Plaza de los Constituyentes de 1917 dentro del Palacio legislativo, porque expresó que “Tenían que convencer a las autoridades que controlan los presupuestos de la nación para destinar (el) dinero necesario para atender y dar seguimiento a este problema” ¿acaso no es la Cámara de Diputadas y Diputados una de estas “Autoridades” a las que se refiere?.





Pero no conforme con esta declaración luego aseguró que con este lazo rosa, las y los diputados, daban cuenta de que este problema (del cáncer) persiste en nuestras vidas, haber diputada ¿Persiste? Si se trata de la primera causa de muerte en mujeres mexicanas arriba de 25 años y menores de 65, ¿persiste? Se trata de un mal que ha afectado de forma directa o indirecta al 80% de las familias en nuestro país ¿persiste? No, no solamente persiste señora diputada, crece y se fortalece, porque los casos se continúan multiplicando y porque los tratamientos se siguen escaseando, porque no hay medicamentos y porque en lugar de destinar recursos para los malvivientes que no estudian ni trabajan, mejor deberían aprobar modificaciones legislativas para reorientar esos recursos hacia las causas que verdaderamente son un grave problema de salud en México, pero se agradece mucho el vistoso lazo rosa que formaron en el patio de la Cámara de Diputadas y Diputados, seguramente ya con eso, quienes padecen este mal, se consolarán cuando vayan al hospital y les digan que no hay medicinas ni tratamientos para el cáncer de Mama que padecen.