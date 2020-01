Temas de la república

AMLO y el boleto “no vendido” para el avión

Esta semana que ya culmina, la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó sobre el brote de un nuevo virus denominado “Coronavirus”, el cual no tiene nada que ver con ninguna bebida de contenido alcohólico, sino con un pueblo de China llamado Wuhan, en donde se comercializaban animales salvajes en forma clandestina.

Al momento en que usted está leyendo estas líneas, el virus ya ha se ha detectado en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán, incluso Estados Unidos confirmó el martes pasado el primer caso, sin embargo hasta ahora, la OMS había utilizado el término de “emergencia de salud pública a nivel internacional” solamente en casos de epidemias que han requerido una respuesta internacional conjunta y coordinada, como cuando apareció la gripe porcina H1N1 en 2009, el virus Zika en 2016 y la fiebre del Ébola, que devastó parte de África occidental de 2014 a 2016, empero ahora, este brote ha obligado a la OMS a tomar una determinación sobre la posible declaratoria de una alerta sanitaria internacional.

Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor en músculos, neumonía entre otros y hasta el momento no se conoce ningún tratamiento preventivo o vacuna contra este virus que nos toma con las defensas bajas, en medio de una crisis en materia de salud, que ha llevado a los padres de niños con cáncer a enfrentarse al Gobierno de la 4ta Transformación, debido a la falta de medicamentos para sus hijos que padecen una enfermedad que normalmente conduce a la muerte.

Poco a poco, el rubro de la salud, se suma al de la seguridad pública y el de la economía, para conformar la triada que conforma la viva representación del fracaso de un gobierno torpe, desarticulado, paranoico, prepotente, paralítico y sordo, encabezado por un tipo que no toma en serio su papel de Presidente de la República, a pesar de que es un cargo que buscó durante 30 años de campaña permanente, que se burla de quienes aún lo toman en serio a él como líder político de México y titular del Poder Ejecutivo Federal.

Afortunadamente en el tema del coronavirus, éste no se puede contagiar tan fácilmente de humano a humano, empero, por lo pronto, las personas con riesgos de salud deben de cuidarse de no asistir a lugares públicos, como a mercados, aeropuertos, centrales de autobuses, cines, centros comerciales etcétera.

Esta semana también, se llevó a cabo el Foro Económico Mundial en el pueblo alpino de Davos en Suiza, en donde se reúnen los líderes del mundo, para dialogar, analizar, conversar, proponer y convenir medidas económicas y sociales a favor del desarrollo, es ahí donde las grandes potencias se rozan con los países en donde pueden invertir, para los países con economías emergentes (como México) es una oportunidad invaluable para acceder a mercados a los que normalmente no tienen ticket de entrada, sin embargo, para el presidente norteamericano, fue una oportunidad para criticar a aquellos que buscan contener el cambio climático, a quienes llamó “los profetas de la fatalidad”, pero siendo el presidente del país más poderoso del mundo, puede darse ese lujo, sin embargo, esta es la segunda ocasión en que México está ausente de Davos, porque para Andrés Manuel López Obrador, es mejor asistir a un mitin en donde la audiencia agreda, le silve y se dedique a abuchear al gobernador en turno que se atreva a ser el anfitrión de AMLO, o bien una asamblea de pueblos indígenas en donde le coloquen su ya muy tradicional collar de flores, que asistir a una reunión de líderes mundiales, pero hasta cierto punto es entendible, porque si eres un payaso que no tienes ni idea de lo que haces al frente de un país tan convulsionado por la desgracia y la inseguridad pública, pues entonces ¿Qué demonios vas a hacer a una reunión en donde si no hablas en inglés, francés, alemán o Chino, no vas a entender nada? ¿Qué podría proponer AMLO en Davos? ¿Que todos los presidentes de las naciones más poderosas del mundo rifen sus aviones?

Y hablando de la estúpida rifa que nos ha puesto a todos a hablar del avión presidencial en lugar de abordar los temas que verdaderamente flagelan al país, solamente escribiré el final anunciado de una historia burda, histriónica, de risa, en la que un vendedor de sueños, un adicto al engaño, nos vende un boleto para sacarnos dinero que no tenemos, a cambio de un rato de esperanza, (justo como la lotería nacional lo hace) y es que amable lector@, ¿a quién no le gustaría sacarse en una rifa el avión presidencial? pero al final, escucharemos el “lástima Margarito” el boleto ganador no fue vendido, “quizás si hubieras comprado dos en lugar de uno, tal vez te lo hubieras sacado” pero ahora lo escucharemos en voz del Presidente de la República, un Presidente que es todo, menos eso, Presidente de la República.

Feliz fin de semana para usted y los suyos.