Temas de la república

08 de marzo

Imagínese que usted se casa pensando que es para toda la vida, trabaja duro y se hace de un patrimonio para heredarle a sus hijos cuando fallezca, pero en el trayecto su mujer lo abandona (con todo y sus hijos) para irse en busca del amor con un tipo mucho más joven que ella, el muchacho accede (inicialmente) a dejarse ver en público con su ex mujer o con su mujer en realidad, porque usted está esperanzado a que recapacite y regrese a hacerse cargo de sus hijos, a los cuales usted les lava la ropa, les plancha y les procura alimentos diariamente, al final, su esposa (a pesar de las compras para su joven amante y luego de varios viajes gratis para el nuevo novio resulta literalmente vomitada por su gigoló) ella nunca regresa, (porque como dice la canción, probó su libertad y le gustó), se tramita el divorcio y se reparten los bienes inmuebles que existían en la sociedad conyugal, una casa para su ex mujer y la otra para usted.

Pero cuando ella toma posesión de la casa que un juez determinó para ella, en lugar de llevarse a sus hijos con ella, un mal día se aparece en su habitación, entra a casa de usted y lo hace con lujo de violencia y se planta con amenazas y lo saca de su propia casa, argumentando que es de ella! (aún y cuando ella no aportó un solo centavo para su compra) y a pesar de que un juez ya determinó que no es ella la propietaria del inmueble, usted se va para la calle y no hay poder humano que pueda sacarla de ahí.

¿Se le haría justo eso?, bueno pues eso es un caso real, sucede aquí en Durango y lo abordaré como parte de una serie relacionada con las mujeres y sus relaciones tóxicas, (la otra cara de la moneda del abuso matrimonial), ahora que se aproxima el Día Internacional de la Mujer, en donde el feminicidio es el tema vertebral de las propias mujeres y con mucha razón, ya que este fenómeno tristemente se ha disparado en México, sobre todo durante el presente inicio de sexenio federal.

El próximo día 08 de marzo es el día que mundialmente se festeja al género femenino y por supuesto que se han logrado avances importantes en muchos países del mundo, sin embargo, a pesar de estos avances, ningún país ha podido lograr bien a bien, la igualdad de género, un término que cada día más, se prostituye y se desgasta por miles de personas en todo el mundo.

Ciertamente, en la actualidad existen restricciones legales que impiden a 2,700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres, hoy por hoy, menos del 25% de los parlamentarios (en todo el mundo) eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género, incluso muchas de ellas sin que lo denuncien y en vez de ello, lo digieren como parte de su vida.

No obstante, considero que también ha faltado voluntad de parte de las mujeres en los países en donde sí se les han otorgado igualdad de oportunidades, siendo honestos, son pocas las diputadas y senadoras que realmente aportan debate parlamentario de altura en el Honorable Congreso de la Unión, eso también debe decirse.

Entonces, claro que debemos equilibrar las circunstancias cuando no existe piso firme para las mujeres, por supuesto que debemos procurar mayores y mejores oportunidades para ellas, pero creo firmemente, que las mujeres llevan un costo de responsabilidad en esa igualdad de oportunidades, es decir, no puedes sentarte cómodamente en una curul, a cobrar quincenalmente una fortuna pagada por los impuestos de los ciudadanos, tan sólo por el hecho de ser mujer, sin que devengues o desquites el oneroso salario que percibes, entonces, así como debemos de abrir nuevas oportunidades para las mujeres, así mismo debemos exigir resultados de ellas.

Siempre tendremos la oportunidad para mejorar aspectos de género en cualquier gobierno, en cualquier sociedad, no solamente en nuestro país, gracias a las redes sociales, podemos influir en el cambio social de otras naciones, en donde verdaderamente existen condiciones de desigualdad y desequilibrio social para las mujeres.

Hagamos que este 2020, sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo, sin que la balanza de la justicia se cargue hacia ningún género, porque entonces faltaríamos a la justicia.