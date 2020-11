Temas de la república

Tabasco: Un grito desesperado

Desde este espacio le enviamos nuestro más sentido pésame al Presidente López Obrador, por el sensible fallecimiento de su hermana Candelaria Beatriz López Obrador, que pereció el miércoles 18 de noviembre del presente año y aunque la fuente presidencial no quiso confirmar si de Covid–19, algunos medios locales afirmaron que el fallecimiento se dió a causa del virus. La hermana del Presidente habitaba en un olvidado fraccionamiento de Chiapas, al que AMLO nunca visitó ni en sus espacios libres y es que para nadie es un secreto que López Obrador no se lleva bien con ninguno de sus hermanos, excepto con Pío López Obrador, el que recientemente apareció en varios videos recibiendo paquetes de dinero de diferentes personajes “para la causa” (lopezobradorista obviamente).

En relación con lo anterior, hace un par de semanas se supo que este sujeto (Pío López Obrador), arropado por todo el aparato gubernamental que encabeza su hermano, denunció al periodista Carlos Loret de Mola, para quien solicitó una pena de doce años de cárcel, tan sólo por exhibir los videos en los que aparece recibiendo los paquetes de dinero y es que como se le ocurre a Carlos Loret, denunciar públicamente este “pequeño apoyo monetario” que recibió el mismísimo hermano del Presidente, cuya bandera para llegar al poder fue justamente el combate a la corrupción.

Resulta –por lo menos– curioso, que el pasado día 06 de noviembre, el Presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, haya firmado la orden para desaparecer 109 fideicomisos y Fondos, entre los cuales se encontraba el Fonden, ocupado por varios ex presidentes para hacerle frente a desastres naturales, como huracanes, terremotos, incendios, inundaciones entre otros y justamente un día después de AMLO ordenó la desaparición (literal porque nadie sabe hacia dónde fueron a parar todos esos miles de millones) es decir, el día 07 de noviembre pasado, el río Grijalva se desborda debido a las intensas lluvias torrenciales en Villahermosa, capital del estado natal del mandatario (Tabasco).

En la ranchería “Rancho Viejo” a las afueras de la capital tabasqueña, el desbordamiento del río Mezcalapa, aún mantiene a varios conjuntos habitacionales bajo el agua, pero curiosamente el municipio más afectado de toda la entidad, es Macuspana, ciudad natal de López Obrador, en donde las personas gritan con desesperación por la ayuda presidencial, la cual no ha llegado con suficiencia, puesto que los habitantes de este municipio lo perdieron todo, pero al Presidente no le importa ni siquiera eso, canceló su gira por Nayarit para ir casi obligadamente a Tabasco, pero sólo la postergó un par de días en lo que se tomó la foto por sus tierras, como para que no dijeran que no fue, pero pregúnteme si se bajó en algún momento del vehículo militar que lo trasladaba, por supuesto que no, al menos con Calderón, con Peña y ya no se diga Vicente Fox, se mojaban los pantalones, entraban a las casas de los damnificados, pero este señor (AMLO), ni siquiera para la foto se mojó un solo dedo.

De verdad que la democracia es costosa pero además imperfecta, no cabe duda de que una población enojada con su gobierno, embarrada de hartazgo social y enferma de ser testigo de tanta corrupción, siempre correrá el riesgo de tomar decisiones equivocadas, (como Alemania cuando eligió a Hitler). Hoy México enfrenta las verdaderas consecuencias de haber elegido a un vividor que jamás trabajó en su vida, un gobernante que hundió a la Ciudad de México cuando fue electo Jefe de Gobierno, alquien para el que las opiniones diferenciadas o encontradas a la suya no cuentan; un intolerante político, capaz de castigar a los estados que son gobernados por la oposición a su régimen de gobierno, tan solo por levantar la voz para solicitar mayores recursos.

Más de mil millones de pesos que hubieran sido de mucha utilidad para Durango, fueron desviados para “programas sociales”, programas que no cuentan con reglas de operación, políticas a favor de MORENA, porque si algo le interesa al señor Presidente de la República no es gobernar sino ganar las elecciones.