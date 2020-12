Temas de la república

Se irá primero el año 2020 que el Covid–19

Felicidades a la Virgen de Guadalupe, ya casi se va a cumplir un año de que comenzamos a escuchar la noticia que cambiaría al mundo como lo conocíamos, una noticia que luego de tres meses, nos distanciaría físicamente de nuestros padres y abuelos (sobre todo).

Esa noticia tiene a México con una tasa de mortalidad disparada, en donde no le salen las cuentas al Gobierno y sencillamente “sobran” 250 mil actas de defunción, en relación con el año próximo anterior.

Es decir, este año (2020) se murieron dos cientos cincuenta mil mexicanos más que el año pasado (2019), sin que hubieren entrado a ninguna estadística, ni a la de homicidios dolosos, ni a la de desapariciones forzadas, ni a la ejecuciones violentas relacionadas con el crimen organizado, para el gobierno sencillamente “se murieron” pero ni López Obrador ni López-Gatell, (a quien la pandemia le cobró la factura de su credibilidad profesional para el resto de su vida) nunca van a reconocer que esos muertos son resultado del pésimo manejo gubernamental respecto de las acciones tomadas por el gobierno para mitigar el contagio de Covid–19, porque oficialmente esta cifra asciende a 120 mil mexicanos (as) muertos por coronavirus, un promedio actual de 400 decesos ocasionados por esta pandemia en territorio nacional.

Por ello es tan importante que si por desconocimiento o por tratar de manipular las cifras del coronavirus para minimizar esta grave epidemia y tratar de que el gobierno saliera lo mejor librado posible, se termine con las mentiras de parte del gobierno a sus gobernados y (ahora sí) -a partir de ya- se le comience a hablar con la verdad al pueblo, a propósito de la vacuna y la estrategia de vacunación que se tiene pensada por parte de los funcionarios de la 4T, porque miles de mexicanos ya están pensando que el Covid–19 desaparecerá con el año 2020 y no es así, de hecho, la pandemia del coronavirus despedirá al caótico 2020 y recibirá al 21 con el que convivirá durante -por lo menos- el primer trimestre del año.

De hecho, la etapa final de la vacunación, en donde por cierto si nos ponemos a hacer cuentas a Marcelo Ebrard, pues sencillamente se concluye que no alcanzará vacuna toda la población mexicana, no sólo por la estrategia que se encuentra prevista de tal forma en que no sea sino a partir de junio de 2021 y hasta marzo de 2022, cuando se destinen las vacunas a los mortales que andamos en metrobús y en pesera.

México es el cuarto país en el mundo con más muertes debido al contagio del coronavirus, sólo debajo de Estados Unidos, Brasil e India, (que nos triplican en población), por ello es importante tomar en cuenta que la llegada de la vacuna a México, no es el adiós al virus, de hecho, de aquí y hasta febrero del año próximo, se tiene contemplado vacunar sólo al personal médico de primera línea que se enfrenta a un posible contagio por atender a pacientes contagiados de Covid–19.

Llega diciembre y no pocas voces comienzan a sugerir que se le dé “vuelo a la hilacha” en reuniones y posadas “al cabo ya tenemos la vacuna lista” cuando la realidad es muy distinta, a la población en general no se le piensa vacunar sino a partir de junio de 2021 y hasta marzo 2022. Feliz inicio de semana.