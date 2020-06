Temas de república

Hoy es viernes 12 de junio, una de las notas que Durango dio esta semana que ya culmina, es que fuimos número uno en movilidad durante pleno contagio de pandemia, lo que ocasionó la restricción de traslados, a través de la multiplicación de retenes para detener a vehículos sin placas, sin documentos, americanos, chocolatos, etcétera.

Pero me parece que no es la respuesta adecuada al problema de la movilidad, porque -de por sí– los habitantes de nuestra capital, vienen saliendo de un confinamiento que nos dejó literalmente encuerados, sin dinero y sin comercio, sin clientes, sin movilidad de circulante, y encima la autoridad se lanza a recogerles el vehículo en el que se trasladan para realizar sus más esenciales actividades, por lo cual tendrán que pagar cifras nada modestas sino al contrario, en fin, no creo que sea por ahí la adecuada atención del tema, luego la respuesta de la ciudadanía es decir que se trata de acciones recaudatorias y cómo no quiere la autoridad que digan eso, si de lo que se trata es de evitar la movilidad y atajar el contagio, entonces que se decrete un toque de queda, pero la pregunta incongruente es:

¿Cómo se reabren los negocios y centros comerciales, pero no quieren que las personas anden en la calle? ¿o sea, cómo? La verdad que no entiendo, en fin, sea por Dios no digo más.

Otra renuncia que se dio esta semana, fue la del ex presidente municipal y actual senador de la República, José Ramón Enríquez Herrera, quien solicitó su incorporación formal al grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta del Honorable Congreso de la Unión, lo que revela un posible acuerdo para la candidatura a gobernador por el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo que lo coloca en la delantera por alcanzar la tan ansiada candidatura que lo llevaría a las boletas como posible sustituto de José Rosas Aispuro Torres.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la posibilidad de que gane a pierda, dependerá de varios factores, primero la memoria de los últimos meses de su gobierno municipal, luego la posibilidad de que el PAN y el PRI se pudieran poner de acuerdo para hacerle frente común a Morena, y luego, si esto sucediera, la remota posibilidad de que ex gobernadores, dejaran elegir al PRI caras frescas que pudieran de verdad representar a la ciudadanía, (como en su momento lo hizo Ismael), la verdad es que esto último es lo que se me hace más imposible, desde ahorita le apuesto doble contra sencillo, que los ex gobernadores y sobre todo el propio Ismael, no dejará que las boletas vayan a la urnas sin los nombres de sus allegados, los cuales ya están saliendo de sus madrigueras.

Bien por el gobernador José Rosas Aispuro Torres, que finalmente aceptó la renuncia del secretario de Economía, Ramón Dávila, en medio del escándalo del llamado “sedecogate”, con lo de que se da un cerrojazo al tema, me parece que el titular del ejecutivo estatal envía un mensaje de atención a la ciudadanía que demandaba dicha destitución.

Feliz Fin de semana para usted y los suyos.