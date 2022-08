El sol a plomo

¿DADOS CARGADOS?

Según se rumora en los corrillos políticos que en la jornada electiva interna de Morena, realizada el pasado domingo 31 de julio en el distrito 02 Durango, evidentemente hubo “dados cargados” y todo para favorecer a la presidenta municipal de Gómez Palacio con licencia, Marina Vitela Rodríguez y a su sobrino Yahir Vitela García para que ellos encabecen a los congresistas de este organismo político en este distrito, lo cual así sucedió y así será, aún y cuando se vaya o no a reponer el proceso, por lo que, para un grupo de morenistas adversarios al grupo de Marina, fueron a “reventar” la jornada, por supuestamente “descubrir” que las boletas ya estaban a favor de la ex candidata a la gubernatura por Morena, aunado a que no figuraron en las listas para ser votados, lo cierto es que la militancia y simpatizantes de este partido se les está catalogado como muy conflictivos y violentos en sus procesos internos.





TELEFONOS PÚBLICOS OBSOLETOS

En el olvido han quedado los teléfonos públicos que aún se pueden apreciar en algunas esquinas del centro de la ciudad, así como en las plazas principales de Gómez Palacio y en Lerdo, con la llegada de los teléfonos celulares, estos aparatos fijos fueron quedando sin ser utilizados, primero tuvieron un gran auge en los 70’s y 80’s al ser de monedas, pero para los 90’s y en el nuevo milenio, migraron a ser de tarjetas, pero en poco tiempo, la revolución tecnológica los absorbió, pues cualquier persona tenía acceso a un celular, esto a partir del 2005 a la fecha, por lo que los teléfonos públicos comenzaron a ser olvidados y otro factor ha sido el vandalismo, pues los pocos que hay, la mayoría no funcionan por estar destruidos, seguramente en poco tiempo las distintas empresas tendrán que retirarlos y sólo quedarán como un recuerdo más.





¿Y DÓNDE ESTÁ EL DIPUTADO?

Una gran parte de los lerdenses se preguntan dónde está el diputado local del distrito IX de extracción del Partido del Trabajo, Mario Delgado Mendoza, debido a que la supuesta casa de gestoría con la que cuenta y que se ubica en la avenida Coronado casi esquina con hidalgo, a espaldas del Palacio Municipal de lerdo, prácticamente está acéfala y aunque está bien pintada con los colores del PT y se puede apreciar la leyenda de “casa de gestoría”, tal parece que es un “elefante blanco”, ya que no hay nadie quien atienda y lo lamentable es que la poca ciudadanía que acude y que son de ejidos lejanos quienes van para solicitar algún apoyo, ayuda o gestión, se topan que nadie las puede atender, bueno y sólo estamos señalando lo de la parte de Lerdo, pero hay que recordar que este distrito abarca 7 municipios, como es Mapimí que es la cabecera, una parte de Lerdo, Tlahualilo, Nazas, Hidalgo, san Luis del Cordero y San Pedro del Gallo, donde seguramente ni lo conocen, la pregunta es, ¿Dónde estará el legislador local?.





SIN MALLASOMBRAS

A pocos meses de que fueron inaugurado el estacionamiento de la Vicefiscalía zona 1 Laguna ubicado en el municipio de Lerdo, donde incluso colocaron malla sombra para los automóviles, pues resulta que ahora lucen sin esta protección solar, qué pasó?, no lo sabemos, pudo ser que las quitaron para colocarlas en otra área, pues nos resulta imposible que se las hayan robado, sería el colmo, aunque en la actualidad todo puede suceder, aunque lo rescatable es que en lo que va del presente año, en esta dependencia estatal se vienen concretando obras que iniciaron desde la actual administración estatal y que son de beneficio para las personas que tienen que acudir a realizar algún trámite o a interponer alguna denuncia, hay un poco de mejor comodidad, sólo que ya no se cuenta en dos áreas de estacionamiento y ante el fuerte calor que se sigue presentando en la Laguna, los vehículos que se estacionan en estos lugares, se convierten prácticamente en un horno.