A conciencia...

El “autodestape” de Leticia Herrera









En el mes de agosto del presente año escribíamos en este espacio de opinión que resurgía el nombre de Leticia Herrera Ale, quien, sin mover una sola pestaña, seguía en el ánimo social y electoral, quizá no con la fortaleza y expectativa del 2016, pero se hizo mención de lo que pasaría si se animara a levantar la mano, como sucedió hace algunos días.

En conferencia de prensa, en su tierra, Gómez Palacio, confirmó su intención de ser la abanderada a la primera magistratura del Estado, situación que por supuesto, conmocionó la política local y, como versa el adagio, en política no hay sorpresas sino sorprendidos, pocos fueron a los que este autodestape les “movió el tapete”.

Era cuestión de tiempo esperar esta decisión de la empresaria y política lagunera, cuya trayectoria es sinónimo de experiencia, y es que sólo contados personajes en cualquier partido político pueden presumir de no tener derrota alguna cuando su nombre aparece en la boleta y Lety Herrera es una de ellas.

Sin lugar a especulaciones, en la vida hay situaciones que nos hacen madurar, incluso, cuando creemos que contamos ya con todo un bagaje de experiencias, aún existen otras condiciones de vida que hacen que nos reorganicemos o desestructuremos. En Lety Herrera no es la excepción. La partida de su señor padre, don Carlos Herrera Araluce.

Haberse “bajado” de la nominación a la gubernatura en el 2016 aun cuando era la más posicionada; las traiciones vividas en su círculo cercano; los desencuentros externos y la persecución política, entre otras cosas son, sin duda, situaciones que seguramente la han estremecido hasta las entrañas, y es un hecho que, como en la vida misma, las mejores espadas se forjan a fuego y golpes.

Todo esto le ha hecho tener una visión diferente de la vida y, por supuesto, de la política, lo que ha generado que incluso tenga relaciones cercanas que en otro momento eran impensables, para ejemplo, la cercanía actual con el líder nacional de la CNC y ex gobernador Ismael Hernández Deras.

El tema de la Unidad de Inteligencia Financiera no es un impedimento. Poco sentido común exhiben quienes, en su análisis, suben esto a la palestra para someterlo al escrutinio público, pues si no estuviese solucionado, por ningún motivo, la también ex legisladora federal y local, habría llevado a cabo un acto público de tal relevancia como lo fue la conferencia de prensa en Gómez Palacio, misma que, seguramente se está planeando y quizá, cuando esta colaboración sea publicada ya haya sido replicada en la capital.

Queda poco tiempo para que en el centro del país los partidos políticos tomen decisiones. En primera instancia habrá que estar al pendiente de la alianza PRIANRD que cada vez se ve más lejana, porque al igual que un servidor, son muchos los que opinan que, de no darse dicha coalición, poco o nada tendrán que hacer y eventualmente, entregarían el poder a Morena.

EN ELTINTERO… Nacho Aguado fue designado por el canciller Marcelo Ebrard como el nuevo delegado de relaciones exteriores en Durango. Esta nueva responsabilidad más que alejarlo de su intención de ser candidato a la alcaldía capitalina, lo fortalece… Luis Enrique Benítez Ojeda nos acompañó en #LosParroquianos y como siempre fue claro y directo en sus intenciones de ser el candidato al gobierno del Estado. Muchos dicen que no le alcanza, pero en política no hay nada escrito…

