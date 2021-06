A consciencia...

Jorge vs Ismael

Lejos de hacer un análisis reduccionista sobre quién ganó o quién perdió la contienda electoral reciente, es importante dar lectura al acomodo del tablero político de nuestra entidad. No cabe duda, en Durango están contentos los partidos que conformaron la coalición “Va por Durango”.

Pues el principal objetivo era arrebatar el control del Congreso local a MORENA, sin embargo, dista mucho de que lo celebren con bombo y platillo, cual si los hubiesen aplastado, ya que en los números, la realidad no es esa.

La alianza Aispuro–Ismael dio resultado. En primer lugar, acorralando a José Ramón Enríquez Herrera. Basándose en el dicho: El enemigo de mi enemigo, es mi amigo, hicieron a un lado las rencillas del pasado, dejando en claro que, en política no hay aliados eternos, pero tampoco, enemigos perpetuos.

En segundo lugar, con la fina operación política del líder cenecista. Por un lado, con Nacho Mier ex delegado de MORENA en la entidad y líder de la bancada del mismo partido en la cámara baja, y por el otro, con su eterno aliado, Alejandro González Yáñez. Sin esto, no habrían tenido candidatos a modo.

Cuando la mayoría de los candidatos de MORENA–Partido del Trabajo aún no iniciaban la campaña, ya habían perdido. La partida se ganó en la mesa de negociación.

La fórmula PRI-PAN se repetirá en el proceso electoral que inicia en el mes de octubre, el que todos llaman la madre de todas las batallas: La sucesión gubernamental. Si no lo hacen, estarán perdidos. Aispuro sabe que su poder está en declive.

No tiene sucesor de confianza. Su equipo político se encuentra desdibujado, y si quiere ganar, tendrá que ceder el control de la sucesión al grupo de Él, como lo hizo en esta ocasión, y con ello, tras un pacto de caballeros, dar su resto y ver la contienda en la sana lejanía.

Otrora amigos, los ex gobernadores Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera volverán a encontrarse en el terreno electoral. Si bien es cierto que Jorge Herrera ha estado alejado de los reflectores, en la sombra sigue operando su equipo principal.

Pondrán todo su esfuerzo para que Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio, sea la candidata por MORENA y así, regresar a las mieles del poder. En los hechos, será una lucha generacional, vamos, alumnos contra maestros.

Marina Vitela tiene fortalezas, por supuesto. La más importante, es haber hecho triunfar a sus candidatos en tres distritos locales y un distrito federal a pesar de la unión entre Leticia Herrera y Rocío Rebollo. Pero su mayor debilidad se encuentra en los apellidos de sus ahora padrinos políticos, cuya figura principal es Jorge Herrera Caldera, y lo que viene, no será una elección en Gómez Palacio únicamente, el que confirmó, con hechos, como su bastión.

Y por supuesto, el pasado, pues nadie que transite por las aguas turbulentas de la política, nadie que cruza el pantano, lo hace sin mancharse.

Será interesante seguir de cerca los movimientos de los ex gobernadores en mención. Jorge vs Ismael, Ismael vs Jorge. Hagan sus apuestas.

EN EL TINTERO… Se llevará a cabo la renovación de la Barra Colegio de Abogados de Durango. La cargada del bicentenario, instrumentada por el titular del poder judicial del Estado, Ramón Gerardo Guzmán Benavente, es para que gane el proceso el licenciado Covarrubias. Mientras la mayoría de ex presidentes apoyan al licenciado Gómez Bracho...