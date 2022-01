A consecuencia...

La designación de candidaturas siempre es desestabilizante para cualquier instituto político. No es cosa menor, más cuando se trata de la designación para contender por la máxima magistratura del Estado. El mayor reto para todos los partidos es siempre la cohesión, situación que en Durango va por mal camino.

Esto se ha corroborado en días recientes en ambas coaliciones que encabezan las preferencias electorales. Por un lado, la de la cuarta transformación cuya responsabilidad recae en la enfermera y alcaldesa de Gómez Palacio con licencia, Alma Marina Vitela, que desde su designación no ha podido trabajar con tranquilidad por el constante golpeteo de José Ramón Enríquez Herrera que, huelga destacar, aún se encuentra peleando la posición en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados tendrán la última palabra, ya que era de esperarse que los órganos internos de MORENA “batearán” el recurso interpuesto por el médico oftalmólogo.

Versiones existen de ambas partes. Sin embargo, hay expertos en el derecho electoral que apuestan todo a que desde el tribunal le corregirán la plana a MORENA y repondrán el proceso, aunque eso no garantiza que forzosamente sea el galeno el que la encabece, menos, al elegir el lado “monrealista” en la pugna que se tiene por el poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, se ha intensificado la lucha entre Esteban Villegas y Héctor Flores. El PAN se aferra a tener la candidatura a sabiendas de que cuenta con el candidato menos competitivo. Han vivido en la utopía de que el gobierno del “cambio” es blanquiazul. En la visita del senador Damián Zepeda y declaraciones de su precandidato, confirmaron que están dispuestos a romper con el PRI a pesar de lo dicho por los dirigentes estatales de los partidos políticos.

La alianza PRIANRD para nada está consolidada, al menos no en los hechos. El Partido Revolucionario Institucional simula unidad. No todos están de acuerdo con la designación del precandidato a pesar de ser mayormente conocido y el más competitivo. Actores relevantes al interior del Revolucionario Institucional no confían en su palabra a la hora de establecer acuerdos. En política a veces perdiendo se gana, y a eso le apuesta el actual gobernador y otros perfiles priistas que pueden transitar de mejor manera con Marina Vitela.

Marina y Esteban necesitan a todos para ganar y ninguno tiene todas las canicas de su lado. Ambas coaliciones están fragmentadas. Será una elección sumamente competida, con escisiones considerables de cada lado, por lo que el pronóstico es reservado. Aún faltan los acuerdos que se hagan tras bambalinas que son los que cuentan. La simulación es familiar cercano de la política y en los partidos políticos de la entidad, es el pan de cada día.

EN EL TINTERO… Enrique Martínez Quiñones es el perfil mejor posicionado en San Juan del Río. Aspira a ser alcalde de este municipio, pero primero, tiene que pasar la aduana de la coalición PRIANRD. Actualmente se desempeña como regidor y dirigente de la CNC, también preside el comisariado ejidal más grande de esas tierras. Si como se dice, es un punto de encuentro entre los tres partidos de la coalición, tiene la candidatura y triunfo asegurado… Es urgente que alguien valore la salud mental del “Termi”, por ello los políticos tienen la peor credibilidad. Este tipo de acciones que emprende el ex líder estudiantil, no deben de tener cabida en ningún partido político…

