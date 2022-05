Blanco y negro

ALACRANES. Cuando no hay lana ni para pagar algunas nóminas gubernamentales, y cuando la expectativa principal del Club Alacranes de Durango que ganó el título de campeón de campeones en el futbol de la Liga Premier, para dar el paso a la siguiente categoría, está en el apoyo que pueda recibir por parte del Gobierno del Estado, es latente la posibilidad de que la afición duranguense, luego del festejo del título obtenido en Jalisco ante Mazorqueros de Ciudad Guzmán, se pudiera llevar un severo chasco.

HÉCTOR. Y es que, fue el director técnico de Alacranes de Durango, Héctor Jair Real, quien en entrevista, a través de una frase corta, pintó el panorama que vive toda la escuadra arácnida, cuando dijo “el festejo no puede ser completo, cuando prevalece la incertidumbre sobre si estamos o no en Liga de Expansión”, es decir, que no se da por sentado, como supone la afición, que militarán la próxima temporada en la categoría de plata del futbol mexicano, por la que el equipo duranguense ha luchado en serio durante los últimos años.

PROYECTO. Ya lo he expuesto, sin embargo, vale la pena recapitular la entrega y la determinación del presidente del Club, Ciro Castillo Ibarra, de llevar a cabo un proyecto muy serio, para lograr de nueva cuenta que Alacranes asuma papeles protagónicos en el futbol de paga, objetivo que como ya se indica, en apariencia está alcanzado, empero en realidad faltan muchos millones de pesos para tenerlo.

ESTADIO. Y es que la remodelación del estadio Francisco Zarco es una exigencia fundamental por parte de la Liga Premier y de la Federación Mexicana de Futbol, el cumplir con un catálogo de requerimientos, y el desafío en cuestión tiene que ver con la instalación de butacas en la mayor parte del graderío del inmueble de la Ciudad Deportiva. Desde luego el tema del alumbrado, que es básico, aunque en general el sistema eléctrico es un desastre. Luego, aspectos menos onerosos, como es la adecuación de baños y vestidores.

MILLONES. Se trata de acciones pues que requieren un gasto de varios millones de pesos, de hecho, un cálculo conservador refiere alrededor de dos millones de dólares para una recuperación casi integral de la casa de los Alacranes, y aquí una verdad de Perogrullo es que se trata de una cifra que Alacranes simple y sencillamente no tiene.

ALTERNATIVA. Por supuesto que una alternativa sería que la iniciativa privada le metiera recursos al asunto, pero la verdad es que “no se me hace gorda Antonia”, sobre todo por las condiciones que padece el sector. Por supuesto que sí hay quienes la apuestan al impulso deportivo y le meten lana, empero, son los menos. Sucede que la flamante nueva Ley de Cultura Física y Deporte, vigente desde septiembre de 2016, que contempla estímulos para quienes desde la empresa le pongan recursos al ámbito deportivo, muy poco difundida, o no se conoce o simplemente no interesa.

EJECUTIVO. En fin, el panorama no es para nada halagüeño y sí al contrario, se observa complicado. Ciro Castillo ha afirmado que al igual que lo ha venido haciendo, continuará aplicando todo el entusiasmo y talento, para alcanzar el citado anhelo, sin embargo, hasta el momento nada está escrito, pues si bien el Jefe del Ejecutivo ya dijo que Alacranes tiene el respaldo de su gobierno, también dijo que ya le aportaron cerca de 20 millones de pesos en los últimos años, mas no dijo, al menos no de manera clara, que le seguirá metiendo, cuando la administración se encuentra en su recta final, de hecho apenas con algunos 120 días para concluir. Veremos.