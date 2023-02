Blanco y negro

Busca Nayeli Victorino dirigencia de la Canaco





VICTORINO. Sorprendió ayer jueves el registro oficial de la candidatura de Nayeli Victorino García a la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Durango, quien acompañada de un grupo de comerciantes, hombres y mujeres, jóvenes y también ya con alguna experiencia en las lides del organismo empresarial, buscará conducir los destinos del sector económico más numeroso de la entidad, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial.

COSTUMBRE. Durante algunos años, se volvió costumbre en Canaco, algo así como consolidar sucesiones a través de acuerdos, de candidaturas de unidad, sin embargo, 2023 sería excepción, pues Nayeli y su gente decidieron irse por la libre, no se alinearon, dada la consabida determinación del actual dirigente de Canaco, Jorge Ochoa, de refrendar su presidencia según el derecho que le asiste de acuerdo con estatutos, es decir, buscaría y buscará repetir al menos este año.

UNIDAD. Como se indica antes, Victorino García, empresaria del ramo de refacciones automotrices, dejó con un palmo de narices a todos, pues cuando en verdad nadie lo esperaba, se apersonó con su grupo y registró su planilla. Ya la semana pasada se había presentado la convocatoria por parte de Jorge Ochoa, empero, en este caso con la idea o suposición de que no había interesados en contender y bueno, pues hasta ahí le asiste la razón al comerciante de la industria editorial, porque la proyección osada de Nayeli es que haya una candidatura de unidad, pero a su favor.

ELECCIÓN. Por lo pronto, sabido el registro de la aspirante a la presidencia de Canaco-Durango, de manera inmediata surgieron los rumores que no faltan. El primero de éstos, indica que su planilla, está patrocinada por funcionarios del Gobierno del Estado. En realidad la especie no tiene sustento, pues quienes la esgrimen, afirman que la propia Victorino García y su gente, hicieron correr el borrego de que llevan como padrino al Ejecutivo durante el momento del registro. Luego, un dato más, que indica que la candidata no cuenta con registro formal como socia de la Cámara, aspecto que tampoco tiene fundamento. Sin embargo, habrá de ser el jueves 23 del presente mes cuando en la asamblea general se dilucide el punto y se defina, además de las planillas a participar, todo lo relativo al proceso de elección que prácticamente estaría arrancando entonces.

LIBROS. Por lo pronto, a Jorge Ochoa ciertamente lo agarraron movido, de hecho, se encuentra fuera de la ciudad, donde permanece desde ayer jueves precisamente en asuntos en la sede nacional de la Cámara. Sin embargo, el hecho no será obstáculo para desistir y si bien hubo sorpresa, el vendedor de libros regresará a Durango y buscará conocer más a detalle de los últimos sucesos, ver si habrá más competidores en la carrera por dirigir Canaco, si atiende la convocatoria de Nayeli de unir esfuerzos, o si procurará que haya elecciones para que todo aquello observe apertura democrática total. Vamos a ver qué sigue.