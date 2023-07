Blanco y negro

Estará hoy en Durango Beatriz Paredes Rangel





BEATRIZ. Este viernes, recién conformada la representación en Durango del Frente Amplio por México, visitará la entidad en su gira en busca de convertirse en la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, la senadora Beatriz Paredes Rangel. Sostendrá una amplia agenda de reuniones principalmente partidistas, empero, también con la sociedad civil, con empresarios y académicos.

ASPIRANTE. Se trata de una aspirante priista hasta la médula, lo que no necesariamente la hace una propuesta atractiva para las masas, sin embargo, se trata de un cuadro tricolor que ha generado votos para su partido incluso en tiempos de crisis, como en las contiendas en la Ciudad de México ni más ni menos que contra Marcelo Ebrard primero y luego contra Miguel Ángel Mancera, y sí pudiera significar la aportación importante para la causa que seguramente habrá de encabezar Xóchitl Gálvez.

CANDIDATURA. De entrada, se trata sí de un personaje priista perfectamente ubicada por los mayores, mas no por las nuevas generaciones que en su mayoría, no tienen ni la menor idea de quién se trata, no obstante que en efecto, Paredes Rangel virtud de su inteligencia y experiencia, brilla cuando quiere con sus intervenciones en el Senado. Empero, con toda su potencia y capacidades, no le dará para ganar la contienda interna rumbo a la candidatura por la alianza, sí, insisto, para contribuir con la causa del Frente Amplio en caso de que cuando se sepa alejada de la victoria, no determine retirarse del mismo y reservarse su capital para otros objetivos, posibilidad remota, pero que existe.

COINCIDENCIA. Como se indica antes, Beatriz Paredes Rangel llega a Durango un días después de que se hizo oficial el nombramiento de la representación Durango del Frente Amplio por México, que sorpresivamente sí, es encabezado por el exconsejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Javier Mier Mier, un hecho que en realidad nada tiene qué ver con la visita de la tlaxcalteca, simple coincidencia.

ESTATAL. Sin embargo, para complementar, vale la pena recapitular que el coordinador del Frente Amplio por México en Durango, Javier Mier, estará acompañado por el resto de integrantes del comité estatal, con Alejandro Ruvalcaba, del Frente Cívico Nacional, como propietario y Daniela Castro Cárdenas, del Frente Cívico Nacional, como su suplente; Octavio García Villarreal, del Consejo Estatal Ciudadano, como propietario y Miguel Ángel Hernández, como su suplente; Eleazar García Ortiz, de Poder Ciudadano, como propietario y María del Socorro Ruiz Reyes, de Poder Ciudadano, como su suplente. En la representación de los partidos, los dirigentes estatales Arturo, Mario y Miguel, son los propietarios, mientras que como suplente del PAN está Jorge Alberto Calero García; en el PRI, José Manuel Parra Alanís; y del PRD, Abigaíl Ramos Zepeda.