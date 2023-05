Blanco y negro

Debe haber claridad en el Sistema CADI





TRANSPARENCIA. Inmersos en esta reestructura integral del Sistema Educativo Estatal más que necesaria, luego del aun inconmensurable desastre financiero y académico heredado por la administración anterior, donde pronto pudiera revelarse información precisa sobre cientos de “aviadores” que por generaciones han cobrado sin trabajar en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, es tiempo también de llevar a cabo una revisión a profundidad en otras áreas, como el caso del polémico Sistema CADI, cuyo aprovechamiento escolar adjetivado por los propios padres de familia como de excelencia, pudiera no estar en tela de duda, pero sí los manejos económicos y en general administrativos, incluyendo el asunto relativo a la selección de personal, pues si dentro del espectro educativo de Durango existe una entidad que se destaca por su ausencia total de transparencia, es precisamente este Sistema CADI.

ACADÉMICO. Vale la pena subrayar que en su desempeño académico, según la voz de padres de familia y no de autoridades del Sistema CADI o de la Secretaría de Educación, es sobresaliente, donde destaca sí el aprovechamiento escolar, pero además, la ventaja de la alimentación, que como es sabido abona sin duda positivamente a que los alumnos absorban mejor los conocimientos. Desde luego, habría que escuchar otros puntos de vista para conocer si la condición de Durango, cuyo nivel académico general en niveles básicos se fue casi hasta el suelo gracias a la irresponsabilidad con la que se manejó la SEED durante los anteriores seis años, para encontrarse en los últimos lugares en el país, haya traspasado los muros de los cadis o, sus estudiantes mantuvieron sin mengua en su estudio y todo parece indicar que así ha sido.

AUDITABLE. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, está precisamente el ámbito administrativo general, donde es una incógnita gigantesca la manera como se manejan los recursos que entregan los padres de familia por concepto de inscripciones por ciclo escolar en los casos desde maternal y hasta secundaria, o semestral en bachillerato, la colegiatura o cuota mensual que también pagan los jefes de familia que, hay que anotarlo, en su gran mayoría, lo hacen sin reparo o sin duda, al considerar que la lana está siendo bien utilizada, empero, en la realidad se desconoce a ciencia cierta que hay con todo ese recurso que pudieran no ser auditable, cuando no tiene como fuente el erario. Empero, la misma condición, es decir, la ausencia total de transparencia, existe en lo correspondiente a los recursos federales que anualmente son inyectados al Sistema a partir de la gestión que efectúa ya de manera histórica el senador Alejandro González Yáñez y que la autoridad educativa no tiene la menor idea de qué destino tiene ese dinero.

ESTUDIANTES. Luego, pues sobra decir que el oscurantismo prevalece también con el recurso que entrega el Gobierno del Estado y ahí, precisamente ha comenzado ya la revisión a profundidad que requiere todo el Sistema Educativo en la entidad y que al parecer va muy en serio. De entrada se ha suspendido el pago a proveedores de insumos para la preparación de alimentos, medida que desde luego generó de inmediato la reacción de los directivos del Sistema CADI dado el impacto que ello significa para una comunidad acostumbrada a contar con el sustento alimenticio en horas de clase.