Blanco y negro

UNIFORMES. Con la declaración recién formulada por parte del secretario de Educación en Durango, Guillermo Adame, en el sentido de que por ningún motivo se puede condicionar a nadie el servicio educativa, resurge y toma vigencia como cada año el asunto, donde el funcionario reconoce que la SEED no puede evitar que haya planteles educativos que obliguen a los jefes de familia a adquirir uniformes escolares. A la vez, deja abierta la posibilidad de que se exijan cuotas escolares, cuando reconoce que se trata de recursos que sí necesitan las instituciones educativas.

PUERTA. Me parece aberrante, que a pesar de que el Gobierno del Estado ha retomado la entrega de uniformes escolares a todos los alumnos de niveles básicos de educación, como preescolar, primaria y secundaria, sobre todo en un panorama sumamente complicado económicamente hablando para la gran mayoría de papás y mamás, se deje abierta la puerta para que se continúe llevando a cabo este antiguo negocio.

ECONOMÍA. Y es que por supuesto que hay cientos de escuelas, cuyas sociedades de padres de familia entran en acuerdo o contubernio con la directiva escolar y con la empresa que vende la ropa de escuela, y con una sarta de argumentos, convierten en obligatorio el uso de un uniforme propio de determinada institución, en una medida que pasa a fastidiar la de por sí enclenque economía de muchas familias.

PLANTELES. Luego, el polémico asunto de las cuotas escolares. Afirma el secretario de Educación que sí son requeridas por la institución, sobre todo por los planteles escolares, sin embargo, hasta ahora no existe un formato confiable para garantizar que cada peso y cada centavo aportado por los jefes de familia efectivamente se utilice en objetivos de beneficio para el alumnado y la comunidad escolar en general, a través de labores de mantenimiento o mejoras en la infraestructura.

PARTICULARES. Dentro de las mismas dirigencias estatales de padres de familia se reconoce que no hay manera de transparentar al cien por ciento los recursos, que no son pocos, que manejan las sociedades de paterfamilia, y no son pocos los casos en que se ha descubierto como presidentes de estos organismos invierten el recurso sí en mejoras, pero particulares, de sus propias viviendas, lo cual es más que vergonzoso y sin embargo, hasta ahora no hay quien pueda evitarlo, dado que no hay un ley o reglamento relativo a la forma de trabajo de estos grupos y si lo hay, pues no hay la seguridad y la confianza de que se cumpla.

DIFÍCIL. Por lo que corresponde a la retención de documentos, es una práctica vigente, donde de igual manera directiva escolar y sociedad de padres, establecen el acuerdo de que aquel jefe o jefa de familia que no aporte, pues no se le entregan papeles. En todo este contexto, la parte más difícil de admitir, es aquella que se refiere a papás y mamás que simple y sencillamente no tiene dinero para cuotas o para comprar uniformes y que por vergüenza o por ignorancia, no reclaman y se llevan a sus hijos a su casa o los ponen a realizar alguna chamba que genere el sustento que falta y de esa forma, se condena a infantes a no estudiar.