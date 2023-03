Blanco y negro

Nombrarán comisionado de Box y Lucha Libre





NEGROS. Si no alcanzó esos niveles a partir de la pasión que le pusieron los participantes, sí estuvo cerca de convertirse en una cena de negros la sesión ordinaria de la Comisión de Activación Física y Deporte del Ayuntamiento capitalino, que se llevó cabo en el Palacio de los Combates, al extremo sur de la capital duranguense, donde se dieron cita los interesados en participar y conocer de los trabajos tendientes a nombrar al nuevo titular de la Comisión de Box y Lucha Libre del Municipio de Durango, posición que quedó acéfala desde la partida hace precisamente tres años, de quien la encabezara por varias décadas, Pedro Rocha y Sida.

TRIENIO. Fue un 28 de febrero cuando el entonces presidente de la citada Comisión de Box y Lucha Libre de Durango, Pedro Rocha emprendió la ruta sin retorno, se despidió de este mundo y ahí comenzó el trayecto de tres años sin que hubiera un titular en ese organismo honorifico por cierto. En estos años se organizó una comisión encargada en la que han participado, entre otros, José Jorge Beltrán, Moy Aguilar, Paco Pulido, gente perfectamente identificada en el deporte de las orejas de coliflor, que fueron quienes dieron vista de las actividades efectuadas en esta disciplina en el pasado trienio.

COMISIÓN. Lo interesante sin duda, es que la autoridad municipal ha retomado el asunto y la Comisión de Activación Física y Deporte, lo ha tomado con seriedad, al grado que ya se llevó a cabo una primera sesión precisamente en la idea de que finalmente se nombre un titular de la Comisión citada. Y aunque no tomó este encuentro tonos de desorden, poco faltó y afortunadamente todo mundo mantuvo la cordura y se siguió el orden del día, aunque la pasión fue evidente, pues se imagina a boxeadores y luchadores insertos en esta disputa.

GREMIO. Uno de los aspectos que se ha propuesto y que me parece que no tendrá mayor discusión para dilucidar, es que la tradición Comisión de Box y Lucha Libre, se divida, como debió de estar dividida siempre, es decir, que haya una Comisión de Box y una de Lucha Libre, con sus respectivas cabezas. Sin embargo, donde seguramente habrá confrontación es en las nominaciones para presidir las citadas comisiones y qué bueno que así sea, porque hay interés del gremio por ordenar sus actividades. Ciertamente, se refirió también la necesidad de crear otro organismo encargado de normar la disciplina conocida como artes marciales mixtas o MMA.

MURO. En esta sesión, hizo uso de la palabra el exboxeador y actual entrenador de box, Álvaro “Cañas” Muro, quien su autodestapó para presidir la Comisión de Box. El expugilista conoce del medio, empero, en honor a la verdad me parece que no le alcanzará para lograr su objetivo. En este renglón, me pareció correcta la propuesta formulada tanto por el conocido cronista deportivo Jorge Beltrán, al igual que el mandamás del establo del Refugio, Moy Aguilar, quienes como abogados que son, conocedores de leyes y reglamentos, propusieron simplemente que se aplique la norma, que ésta se adecúe, y propusieron que sea el presidente municipal Toño Ochoa, quien presente una terna y de manera democrática se vote. Creo que entre ellos dos quedaría la presidencia de la Comisión de Box, aunque a Aguilar le pudiera desfavorecer su nexo marcado con un partido político de oposición.

LUCHA. Luego, en el caso de la lucha libre, otro conocido del medio, el “Maretus” Andrade, de manera abierta se pronunció a favor de un luchador duranguense que ha trascendido fronteras, conocido como “Escoria”, me parece que es la figura del medio luchístico más conocida en esta ciudad, empero, de igual manera opino que no le alcanzará. Le pudieran dar más al propio “Maretus”, quien sé que es bien visto en el medio. Hay pelea y vamos a ver de qué cuero salen más correas.