Columna liberal

Juárez y Allende, por siempre presentes





La historia nos juzgará, le decía Juárez a Maximiliano, de igual forma y aunque de una manera relativamente más reciente, el sacrificio de Allende ante el desmedido apetito de las voraces trasnacionales titireteras del gobierno de E.U. y la CIA.

Dieron al traste con un gobierno surgido de la democracia para instalar ellos y poner en marcha un sistema lesivo a los pueblos en aras de enriquecer sin límite al capital internacional conocido como neoliberalismo apoyado por golpes de estado con militares traidores que dio por resultado un presidente asesinado y muchos miles de chilenos sacrificados y más de 100 mil civiles desaparecidos.

Por supuesto que para esa infamia se contó con la traición de la derecha chilena, ya que iban en juego sus intereses y de por medio su clasismo y rancio conservadurismo que rayaban en la indolencia cuando la DINA, agencia investigadora del régimen pinochetista, torturaba sin misericordia en sus instalaciones a chilenos, pero eso sí, previamente en las mañanas y antes de iniciar sus actividades, pasaban a comulgar, tal vez pensando que con eso el CREADOR les iba a perdonar sus infamias.

Ese sistema de capitalismo salvaje posteriormente aplicado también en Argentina, dio por resultado que la riqueza se concentrara en pocas manos y el número de pobres aumentara y México no escapó a ese neoliberalismo con su cuota de víctimas mortales que en aras oponerse a esa especie o modelo de esclavitud dieran su vida principalmente en el centro del país y donde al frente de esa lucha por mejor vida y derechos se pusieron al frente Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, López Obrador, Ifigenia Martínez, Heberto Castillo, etc. y no podía ser de otra manera, pues el espíritu juarista y su ideología libertaria es una herencia con la que cuenta el pueblo y siempre defenderá, al igual que el pueblo chileno lo hizo y siempre lo hará bajo la inspiración de Salvador Allende.

Lo que mucha gente no sabe es que en México esa tenebrosa CIA empezó a tejer las redes para que se diera un golpe de estado, pero hubo un general secretario de la SEDENA de nombren Marcelino García Barragán que en contario al traidor de Pinochet se opuso a ese golpe de estado a lo que no fue ajena la embajada yanqui, así como sucedió con Madero y en ese tenor de lealtad se han mantenido afortunadamente los de verde, pues no es un secreto que los traidores de siempre fueron a tocarles las puertas contra AMLO y los mandaron con cajas destempladas.

De plano no se les entiende a los trasnochados de la oposición, pues ya habían declarado que no aceptarían a nadie de Morena que por despecho o lo que se le parezca, tendrían cabida en ese frente amplio y resulta que hoy le andan rogando a Ebrard que pásele más para adentrito y aunque la señora X le dijo que sería bien venido, mas le aclaró que ella es la maciza como candidata presidencial; y entonces ¿qué le podrán ofrecer a Marcelo? ¿una senaduría o una diputación?

Porque ni modo que una secretaría o algo por el estilo, sabiendo él que la presidencia para ese frente amplio es algo imposible, un sueño guajiro. Donde sí pueda aterrizar Marcelo es en MC que de alguna manera no le restará votos a Morena y sí al PRIAN, esperaremos sin sobresaltos lo que suceda.

Acabamos de estar por los rumbos de la súper conservadora Puebla donde no entienden razones. Les platicamos. Están al acecho y prestos al ataque a todo lo que sea de color morado y sacan cada jalada en su contra como ésta. Sostienen que el dinero con que se les está pagando a los de la tercera edad proviene del narco. Y lo remachaban personas que están recibiendo esa pensión por parte del gobierno federal. Y refutábamos el por qué si es dinero manchado de sangre, causante de enviciar a mucha gente y que propicia tanta inseguridad, sufrimiento, cobro de piso etc. entonces ¿por qué reciben ese dinero, por qué no le regresan?