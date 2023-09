Columna liberal

Verdades y mentiras de la polaca





A raíz de varias y valiosas pérdidas de editorialistas de este medio y aunque no somos valiosos, acusamos recibo de este recado “cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando”.

En calidad de invitados acudimos a una reunión de petistas, verdes ecologistas y morenistas celebrada la pasada semana y fue una convocatoria de liderazgos de grueso calibre para comprometerse en actitudes y voluntades para trabajar unidos con cara al 2024.

Fue la senadora Margarita Valdez quien en su intervención se llevó el aplauso más emotivo y prolongado, sin dejar de reconocer las demás y valiosas alocuciones que dejaron sentir que van con todo para los próximos comicios del 24.

Muy nutrida y variada concurrencia porque desde jóvenes, adultosy adultos mayores de ambos sexos, destacando numerosa presencia del magisterio, quienes en contrario de los estudiantes de las normales rurales, los mentores han sabido agradecer la voluntad del presidente para echar abajo la fallida y punitiva reforma educativa promovida por el PRIAN y concebida en el poder económico para privatizar la educación.

Buen olfato el de Marko Cortés para seguir la pista del dinero, pues bien enterado estuvo del gran desfalco que causó Rosas Aispuro a las arcas del estado, ya que tan pronto dejó el poder ese ex gobernador, lo invitó a algunos eventos públicos y se atrevió a decir que por su gran desempeño ese ex mandatario era un magnífico ejemplo a seguir para los políticos y funcionarios locales. Pa’ su mecha, no se midió el dirigente panista.

Lo que se percibe es que todos sabemos que la designación de las candidaturas pluris se deciden a nivel central y sin duda Marko buscará ser salpicado con parte de esos miles de millones desfalcados por la administración de Aispuro y mediante un arreglo se le otorgare una diputación federal pluri o senaduría, así el ex gobernador obtendrá fuero para evadir la justicia y todos contentos; o que nos digan de qué se trata.

De plano la diputada Sandra Amaya su fuerte es posicionarse sólo con los de arriba para mantener su nivel político o seguir su avance hacia arriba. No entendió el mensaje del Grupo Liberal Francisco Zarco, A.C. en sus actividades culturales. Bien haría tomar nota de la senadora Margarita Valdez que también sabe voltear para con las bases, lo que le ha valido gran aceptación entre la raza morenista, ya lo constató usted diputada el pasado sábado.

Bien por el alcalde José Antonio Ochoa que quiere implementar las fotomultas para quien sobre pase los límites de alta velocidad en la ciudad. Qué bueno, porque hay cada acelerado que no sólo pone en peligro la vida de otros conductores, peatones, sino hasta la suya propia. Lo malo es que caeremos en lo que se es deudores cautivos, es decir, quienes religiosamente plaquean y transgredan los límites de velocidad, pues fácil los arreglan, pero y los de vidrios polarizados que no traen placas y que son lo que circulan a gran velocidad, o los de carros “chocolatos”, onapafos, taxis, etc. les valdrán esos dispositivos electrónicos, porque a decir verdad los agentes de Vialidad hasta voltean para otro lado cuando en flagrancia y ante ellos violan el reglamento de tránsito.

Con todo respeto Gina Campusano, ya no le funciona que cada vez que viene a Durango nos sale con cada mentira. Que el gobierno federal subió el costo de la energía eléctrica, ahora que el precio de la gasolina. Se está demeritando usted sola, diputada. Todos vemos que en cada gasolinera desde que empezó este sexenio exhiben los precios de cada una de ellas y que no han sobre pasado los 26 pesos. Cuándo alzó la voz usted cuando Calderón o Peña Nieto nos recetaron unos criminales gasolinazos que nos dejaron temblando. Congruencia, diputada.

