Columna liberal

¿Con psiquiatra, chamán o a valor?





Hace poco comentábamos en este espacio que algo muy serio pasaba en la SEP y de plano ya salió el peine y le podemos platicar al respecto.

Esa dependencia es la encargada de ir cerrando las escuelas públicas ubicadas en centro de la ciudad porque ya le echaron el ojo a esos edificios con miras a establecer cierto tipo de negocios y por ello la primera persona a vencer y silenciar, (su opinión y acciones ), es una madre de familia que pugna por el no cierre de la escuela número 13 de esta ciudad.

Trataron de convencerla con ofrecimientos personales y como no accedió, hoy la han amenazado y bloqueado a donde quiera que se pare, la última parte donde le cerraron el paso fue en una conferencia de derechos humanos en la UJED. Luego seguiremos informando de este injusto proceder. Recuerda usted a un ex gobernador tesorero que quiso cerrar la escuela 4 porque traía la idea que ahí había un tesoro y así siguió con escarbaderos en otros lugares.

23 de Septiembre y dos de Octubre no se olvidan; ciertamente, ya que en esa primera fecha se llevó a cabo al asalto al cuartel militar en C. Madera, Chihuahua, como protesta contra el gobierno que permitía los latifundios de las familias Terrazas y Creel, (ancestros de Santiago), y despojaban además a los auténtico propietarios de sus tierras y les negaban ésta a los sin tierra, a los campesinos pues.

Los estudiantes que protestaban contra el sistema oficial por falta de democracia y oportunidades, luego de la matanza de muchos de ellos el 2 de octubre en Tlaltelolco, un grupo decidió acciones y reclamó por la vía violenta de las armas y tomó el nombre de Liga 23 de Septiembre, fecha en que varios maestros, estudiantes y campesinos atacaron el cuartel de C. Madera.

Opinamos que hay mucha información que no se conoce en relación al evento del 2 de Octubre, tenemos derecho a que se nos informe. Díaz Ordaz nos dejó en ascuas al cuestionarlo un reportero sobre la sangre derramada en Tlaltelolco y sólo se limitó a decirle: “Mire muchachito, si no se hubiera actuado así, usted no estaría aquí”.

Ya en nuestro tema principal, algunos académicos opinan que algunos o muchos sucesos y experiencias tristes, dolorosas, etc. sufridos en la niñez y aún después de ella, se han quedado ahí en nuestra mente +causándonos reacciones químico-físicas que se traducen en enfermedades mentales y físicas sin aparente razón como diabetes, trastornos oculares y de padecimiento de nuestros órganos vitales, esquizofrenia, etc.

Las personas pudientes acuden con el psiquiatra con consultas de los 800 a mil quinientos pesos y como aparte esa práctica médica es un negocio, pues bien se pueden tardar meses y hasta años.

Así que a un simple mortal no le queda de otra que acudir con un chamán de prestigio y que puede sanar al paciente con una o dos sesiones más un poco de medicina tradicional y caso resuelto. El chiste es dar no con un charlatán, sino con alguien que sea un auténtico iniciado en estas artes.

La otra vía es hacer frente el afectado con su fortaleza mental y espiritual y sacudirse esa pesada carga de su pasado, pero primero requiere estar consciente de que sus trastornos causados por sus amargas experiencias son el origen de sus padecimientos; muchos de ellos optan por pedir el milagro a la virgencita, a Diosito, un santo poderoso y de su confianza y si se diera ese milagro, hasta gratis le sale tan sólo con ir a pagar una manda.

Amplios y muy merecidos reconocimientos para el gobernador del estado y su secretaria de Turismo al haber logrado el reinicio de vuelos de Durango a Monterrey principalmente y otros destinos por parte de 2 aerolíneas. La pasada administración panista se la pasó haciendo sólo anuncios (mentiras), como las que hacen legisladores locales y federales del PAN y que nos dejaron hundidos con sus fraudes, malversación y robo al erario estatal.