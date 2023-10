Columna liberal

Entre el poder de Alito y el local de Durango





Triste, muy triste es deshacerse de información muy valiosa como un grueso volumen de revistas de Proceso de cuando era muy veraz, honesto y valiente, nada qué comparar o qué ver con la actual administración con Julio Scherer que hoy dio un vuelco tan incomprensible de una izquierda tan auténtica que cuando le preguntó López Portillo siendo presidente a don Julio: ¿Necesitas apoyo económico? Claro que lo necesitaba y la revista apenas se sostenía con la venta de los ejemplares. Pero Scherer tenía dignidad aparte de honestidad y rehusó al “chayote”.

Estaban ahí muy valiosos periodistas y reporteros como Álvaro Delgado quien investigó los orígenesy estrategias de El Yunke, su fundador y una amplia lista de sus miembros tanto de políticos como empresariales.

Por cierto aquí en Durango un distinguido miembro y fundador de esa organización clandestina de ultraderecha, se ha aferrado al poder saltando continuamente de diputado federal a senador una y otra vez y no sólo eso, sino que ha impulsado a una muy cercana familiar para que herede y siga sus pasos en la política.

La interrogante es saber si Alito tiene el suficiente control político para designar candidatos o si en Durango todavía truena el chicharrón de quien ha ostentado el poder dentro del PRI local.

Por cierto, corre la especie que a Claudia Hernández Espino titular de SRNyMA la apoya el Yunke en sus aspiraciones políticas. De seguro pronto se desmarcará, porque de ser cierto ni modo que lo admita.

Remembrando, cuando más encarrerada estaba esa organización aquí en Durango, les ponían retos a sus aspirantes y novicios y en más de una ocasión vandalizaron el domicilio de la masonería hasta que se le previno a la autoridad estatal de filiación yunkista, que pusiera atención a esas provocaciones, porque podría generarse un conflicto de grandes proporciones.

Y es que en algunos puntos de dos municipios, resultaron balaceadas con AK 47 varias ermitas, acciones en las que fue ajena la masonería. Total, ahí paró todo.

Es lamentable y doloroso decir adiós a otra colección de la revista Biodiversitas con muy valiosa información técnica y científica sobre el medio ambiente que sin interés de ninguna especie detalla el peligro de los transgénicos queponen en riesgo de desaparición nuestros granos originales como el maíz y que contienen integrado el criminal herbicida glifosato, que a la vez extermina insectos polinizadores.

Cuando hablamos de periodismo honesto, valiente, veraz y honesto, sin duda de esos méritos goza la revista Contralínea, misma con la cual pudimos saber de las triquiñuelas del Cisen y mucha y muy valiosa información más, como la que Calderón otorgó subsidios sólo en 2011 por 1400 millones de pesos a Bachoco 267, Gruma 292, Cargil 224, Gradesa 213, Gruma 161,Gamesa,Minsa 71, G.H. Vizur, Bunge 28, Sabritas 9, más los picos.

Y así varias más subsidiadas como Pepsi Co. 104, Kellogs 140 mdp. etc., o la publicación de “La farsa detrás de la guerra contra el narco”. Lo anterior le ha valió a su equipo de reporteros e investigadores vivir situaciones de peligro, amenazas y zozobra por parte de los gobiernos del PAN y hasta del exilio como el de Gutiérrez Vivó, etcétera.

Toda esa información contenida en ejemplares de los cuales tendremos qué deshacernos, aunque doloroso, será por motivo de que ya no sabemos dónde y en cuál exactamente ejemplar existe un dato o información, que aunque valiosa no la ubicamos y mucho menos recordamos y curiosamente en nuestra muy modesta biblioteca personal sí recordamos en cuál libro está algún dato que requerimos.

Aplausos al gobernador, quien ha mostrado sensibilidad y humanismo para quienes acaban de perder su empleo ofertándoles ubicarlos en otros centros de trabajo. No es barbear, porque cuando haya qué señalar algo que ande mal en su administración sabe bien que no lo callamos, como el caso de Claudia, que no dio el ancho.

Ladrón que roba a ladrón… A la empresa canadiense que extraía oro y plata de la mina La Colorada, en Chalchihutes, le acaban de robar los malandros dos camiones cargados con lingotes de oro.

Lo malo es que despidieron a los 600 trabajadores de esa mina.