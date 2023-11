Columna liberal

El origen de la cruz





Primero una opinión generalizada pidiendo congruencia a los políticos que tienen en sus manos el ejercer equidad y justicia, pues la ciudadanía no digiere el por qué especialmente los diputados locales se lanzan con todo para desaforar a la presidenta municipal de Nazas por lo que llaman desvío, (mínimo), de recursos con la intención de mandarla a la cárcel.

Siendo que hay peces gordos que gozan de cabal salud y en libertad como el ex gobernador de Durango y cercanos colaboradores que han sido denunciados y comprobada responsabilidad oficial por fraude y desvío de multimillonarios recursos, etc., o por cuentas públicas de municipios de gastos no comprobados, millonarios también y nunca pasa nada, ya nos imaginamos cómo arreglan los diputados esos entuertos.

Y es que aparte de cualquier circunstancia, los tiempos electorales traen moviditos a los polacos; pese a los reclamos de las bases en Morena, todo apunta que favorecerán a los advenedizos como Iván Gurrola a quien los votantes ya le hicieron el feo y Sandra Amaya, (de origen panista), quien en su afán de llegar a la senaduría hace alianzas con Espino, Ebrard y hoy con Claudia. Los morenistas de a pie dicen que es preferible perder con candidatos de casa que con chapulinesy opinan apoyar a los genuinos de esta corriente que sí han dado resultado y son de una izquierda auténtica como la senadora Margarita Valdez, Iván Martínez, Nacho Aguado, Norma Huízar, etc.

A Toño Ochoa habrá qué reconocerle la creación de comedores comunitarios porque ayudar a mitigar el hambre en personas de escasos recursos tiene su mérito. Si son obras buenas las reconocemos aunque sean de priistas o panistas, igualmente reprobaremos cuando fallen sin anteponer preferencias políticas.

Gina Campuzano, Omar Castañeda, Castrellón, Sergio Maturino, cuando regresan a Durango sueltan pestes contra la 4T. Sentimos que es porque les tocó un congreso equivocado, es decir cuando les chorreaban a prianistas los millones de pesos para aprobar leyes del ejecutivo aunque fueran contra los intereses del pueblo o la nación y como hoy nada de nada, no pueden disimular su fustración.

Ahora abordaremos el tema del origen de la cruz. En nuestras mocedades pensábamos y nadie nos lo aclaraba, que la cruz cristiana era única y símbolo único también y particular de la religión católica, pero con el paso de los años y con la comezón de la curiosidad hemos podido investigar que hay más cruces y muy anteriores a la cristiana como la egipcia, celta, swástica, azteca, etc. Ella simboliza las dos fuerzas, positiva y negativa que interactúan en la generación de la vida de las personas, la naturaleza y el cosmos mismo, ya que el equilibrio es la base de la Gran Obra. En el plano terrenal el hombre se ubica en el cruce o centro de las mismas como el manejador y regulador de ellas y así lo vemos en la cruz egipcia. Según Renauld de la Ferriere en las logias masónicas habilitadas, a partir del grado 18 el masón está capacitado para manejar las fuerzas siderales, inclusive las positivas y negativas que llegan del cosmos, pudiendo evadir o controlar las negativas, porque éstas ya no se pueden regresar.

La fuerza positiva está representada por el lado horizontal, mismo que con el debido trabajo espiritual del hombre va ascendiendo en busca de la superación para alcanzar planos mayores tal cual lo volvemos a ver en la cruz egipcia. Pero todas ellas tienen el mismo origen, que viene siendo el árbol de la vida o sea la cruz cósmica. Su egrégora, energía viviente o Eter Astral puede ser usado para varios propósitos a través de la mente en los planos superiores espirituales o Astral superior y el Astral inferior en su trasfondo en la materia física.

De tal manera que representado el microcosmos en el hombre, con su trabajo mental y espiritual puede inferir en las grandes fuerzas cósmicas que conforman ordenadamente La cruz cósmica o árbol de la vida. Por supuesto que quienes pueden desarrollar este tipo de trabajos son personas con cierta preparación y conocimientos de la Qábala, aunque las capacidades y posibilidades están presentes y latentes en toda persona, en unos más desarrolladas que otros.