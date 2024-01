Comentarios constitucionales

El discurso de la Ministra Lenia Batres





El pasado jueves 4 de enero Lenia Batres Guadarrama asumió el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el acto respectivo pronunció un discurso que ha causado polémica, por lo que considero importante en esta colaboración referirme a algunos aspectos de su contenido a partir del conocimiento del contexto en el que se pronunció.

Su arribo a la Suprema Corte se debió a que Arturo Zaldívar renunció como ministro para sumarse al proyecto político de Claudia Sheinbaum. En tal virtud, se siguió el procedimiento fijado por la Constitución mexicana, que establece la participación del titular del Poder Ejecutivo de la Unión y del Senado.

Al desahogarse ese procedimiento, el Senado rechazo en dos ocasiones la terna que propuso el presidente, por lo que, a final de cuentas, éste hizo la designación, la cual recayó en una persona que tiene militancia probada en MORENA.

Lo antes descrito, en forma muy simplificada, aunado a las agresiones que llevó a cabo el presidente en contra de la Suprema Corte, permite comprender cuál es el rol que entró a jugar la hoy ministra en el máximo órgano judicial del país, así como el significado del discurso y la intención con la cual se pronunció.

La ministra Lenia Batres se incorporó al más alto tribunal del país para sumarse al bloque de ministros afines al proyecto de nación del actual presidente y, en consecuencia, votar favorablemente en asuntos que sean de interés del actual gobierno federal, de ahí que se comprenda en buena medida el discurso pronunciado.

No obstante lo anterior, ello no debe ser pretexto para descalificar su punto de vista sin que sea objeto de análisis, pues a final de cuentas Lenia Batres es ya ministra, por lo que en próximas colaboraciones se irán abordando algunos de los temas a los que se refirió, mientras tanto adelanto algunos puntos de vista.

Me parece que al hacer alusión a “la seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas”, pretende justificar los “errores” de las policías y Guardia Nacional, y culpar a las autoridades judiciales de la situación de inseguridad que padecemos, sin embargo, los datos duros demuestran que las grandes fallas de nuestro sistema se encuentran en la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, más que en la impartición de justicia.

Por otra parte, me parece contradictoria su posición, pues en el tema antes mencionado dijo: “esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país”, pero, en otras partes de su disertación, critica expresa o implícitamente ese activismo. Además, me parece limitada su concepción sobre la jurisprudencia.

Bienvenida la discusión en aspectos tales como definir cuáles son los alcances de las atribuciones de la Suprema Corte, tema en el que subyace de fondo la relación entre política y derecho.

