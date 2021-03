El Sol a Plomo

EL “TACHIS” HACIENDO DE LAS SUYAS

Resulta que quien orquestó y dirigió la manifestación afuera de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Gómez Palacio, pero desde lo “oscurito”, o como se dice por ahí, tiró la piedra y escondió la mano, fue Francisco de Santiago Campos, mejor conocido como “el Tachis”, esto según los rumores pues busca quitar al titular de la JLCyA de esta ciudad, cuál será el trasfondo?, acaso no le dejan hacer de las suyas?, lo lamentable es que el también ex regidor siga pretendiendo que las cosas sigan igual, ahí se las dejo de tarea!.





TIEMPOS POLÍTICOS, A BUSCAR OTRO “HUESO”

Comienzan las renuncias o permisos de separarse del cargo “sin goce de sueldo”, bueno eso es lo que argumentan en sus solicitudes algunos funcionarios que dejan por el momento el trabajo burocrático para enlistarse en alguna campaña política de algún partido, algunos de los nombres son; Omar Castañeda González, quien dejó la sindicatura para buscar la candidatura a una diputación federal por Morena; otro que se separa de su cargo es Hiram Brahím López Manzur, deja momentáneamente la Dirección de Ecología de Gómez Palacio para incorporarse seguramente a las actividades del Partico Verde que seguramente estará a las ordenes de Morena; otra funcionaria que se separa de la oficina de Atención Ciudadana es Alejandra del Valle y un rumor que cada vez es más fuerte, la salida de René Galindo de Sideapa, que de ser así, le hará un gran bien a este sistema, téngalo por seguro!, en los próximos días se darán más renuncias o permisos “sin goce de sueldo”.





MUY COMPETIDO EL DISTRITO XII AL INTERIOR DE MORENA

Aunque se menciona que para el distrito XII local, todo apuntaba que se invitaría al líder taxista, Ramón Nevárez Muñiz, para que abanderara a Morena, pues resulta que los registros estuvieron muy nutridos, pues anótele amigo lector, Alejandra del Valle quien se desempeñaba como titular de Atención Ciudadana, ya levantó la mano, otra persona que estaba en el ayuntamiento es Ofelia Rentería, así como Gerardo Berumen, además a quien se había descartado totalmente era al Director de Desarrollo Social, Yahir Vitela García quien resucitó y está más vivo y activo que nunca, ya que es un joven muy activo, pero todo se definirá hasta el 22 de marzo, a esperar.









PUGNAS INTERNAS DE MORENA

No cabe duda, este partido político Morena que nació en medio de conflictos, así seguirá por siempre y la prueba es lo que está pasando al interior del partido en el Estado de Durango, debido a que sus mismos militantes o integrantes, tal es el caso de un tal Yanco Vázquez que según el Delegado Presidente Rosendo Salgado, lo está descalificando y tratando de desconocer en el cargo, pero además el mismo Rosendo intenta minimizar el actuar del delegado estatal de Morena Ignacio Mier a quien le dijo que no viene a elegir ni a definir candidaturas, de lo cual tiene razón, ya que, para elegir candidaturas, está la primera morenista del Estado de Durango, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez y si no lo cree amable lector, en unos 20 días, lo sabremos.