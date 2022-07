El sol a plomo

NO HAY QUEJAS!!!

En muchas bardas de la ciudad de Gómez Palacio cada vez hay más pintas de la única mujer que está en la tercia de las “corcholatas”, del partido Morena, tal y como le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales buscan ser los ungidos para abanderar la candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones del año 2024, sin embargo para el INE en el distrito 02 Durango, estas pintas que de todos es conocido que son promoción aunque no se pida el voto, aunque sea de un color partidista y con el nombre de una de las personas que seguramente quiere ser la abanderada, pero para la autoridad electoral no hay delito, pues no se tienen quejas de ningún partidos políticos, quienes son los que tienen derecho en presentar la queja que consideren violatoria a la ley, pero mientras en el INE no se esté en precampaña o campaña de una elección local o federal o que se presenten como pre o candidatos o pidan el voto, no procede de oficio en el instituto, así es que, todos pueden “promocionarse” de esta manera, así es que, los interesados pueden “destaparse”.

COVID SIGUE A LA ALZA

La movilidad que se está dando en los últimos días, por las graduaciones y ahora por los viajes de una ciudad a otra o bien a la playa, está causando una aceleración en el número de contagios de Covid-19, que a pesar de que esta variante no es altamente mortal, lo cierto es que sí es altamente contagiosa, pues en el estado de Durango no bajan de los 200 diarios, mientras que en el vecino estado de Coahuila, tan sólo en las últimas 24 horas, superaron los 1,100 contagios, pero tan sólo en Torreón sumaron 262, cifra similar a la que se registró en toda la entidad duranguense, pero seguramente en los próximos días Gómez Palacio puede repuntar en los casos, ya que en las actividades de la expoferia, se está teniendo mayor movilidad y con ello el riesgo de contagios es mayor, la recomendación es seguir cuidándose, pero la gente relaja medidas y no mide las consecuencias al tratarse de ir a divertirse.

NO CUIDAN LAS ESCUELAS!!

Aunque las autoridades educativas han solicitado el apoyo de la ciudadanía, sobre todo para los vecinos de las distintas escuelas del nivel básico para que sean “vigilantes” y reportar cualquier sospecha de personas que intenten meterse para cometer delitos, pues lamentablemente son los mismos vecinos quienes no cuidan de las escuelas y por el contrario, les arrojan la basura, para muestra el ejemplo de la escuela primaria Benito Juárez, la cual se ubica entre la avenida Independencia y Santiago Lavín, por las calles Trujano y Licenciado Verdad, donde los vecinos de la colonia Francisco Zarco de Gómez Palacio prácticamente avientan las bolsas de basura a la barda perimetral, lo que hace que se acumulen y luzca en pésimas condiciones, pues la basura queda esparcida y cuando pasa el camión recolector, los trabajadores sólo se llevan las bolsas cerradas, pues las abiertas ahí las dejan, ocasionando el mal aspecto, así las cosas, pero quién pondrá orden o multas?, se los dejo de tarea.

INCONGRUENCIA

Una gran molestia causó a las personas que acuden a la plaza principal de Gómez Palacio, pues cuando intentaron ir a los baños públicos, estos permanecieron cerrados, al menos los días lunes y martes, según los encargados fue porque no había agua para limpiarlos, sin embargo, a un costado del quiosco donde se encuentran los sanitarios, están las “fuentes saltarinas”, donde los chorros de agua son un espectáculo para la gente, lo cual es una incongruencia, pues para los baños no hay agua y para el espectáculo sí, pero así las cosas en este paseo público que depende de Servicios Públicos, a ver si se dan una vuelta o de plano andarán ya de vacaciones?.