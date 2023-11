Columna liberal

Se requiere crear áreas naturales protegidas





Bravos y venenosos han salido los panistas para criticar y descalificar toda acción del gobierno federal y como buenos reaccionarios de mentadas de madre para arriba estilo Fox no bajan al actual gobierno.

La serpiente taifán les vino floja y respiran por la herida ellos y los priistas al sentir que ni así recuperarán la Presidencia.

La Fraternidad Forestal Durango, A.C. ha estado pugnando por la creación de áreas naturales protegidas en virtud primero, porque sólo existe el parque El Tecuán, creado por el ex gobernador Armando del Castillo Franco, cuyos recursos forestales han estado siendo saqueados impunemente por los contrabandistas de madera. El ex gobernador Héctor Mayagoitia Domínguez tuvo la visión de crear las reservas de la biósfera de la Michilía y la de Mapimí y de hay pa’l real párele de contar.

La precitada organización ecologista ha estado pugnando por que se autoricen la región de Otinapa como área natural protegida, asimismo el humedal de Málaga, pero ello ha sido como una voz en el desierto, pues las autoridades del ramo prestan oídos sordos a lo que no sean sus intereses lícitos e ilícitos; un ejemplo, hace ya varios años en esos bosques esquilmados de Otinapa, se contabilizaron oficialmente 6500 tocones de arbolado de pino que fue derribado sin marca, es decir sin permiso o autorización oficial y no pasó nada.

Caso similar fue el de la hacienda Santa Bárbara cuyo caso y denuncia llegó hasta México, vino personal expresamente a investigar y sí, se llevó a cabo una revisión de campo cuantificándose una cantidad exagerada de muchos miles de árboles de pino derribados sin autorización, y saben ustedes qué pasó?, absolutamente nada.

Por eso Luis Alfredo Rangel Pescador marcó un precedente como delegado de la Semarnat al haber metido a la cárcel a varios directores técnicos forestales responsables del manejo de áreas boscosas de Durango por corruptos al prestarse a este tipo de triquiñuelas.

Los bosques de Otinapa han sido motivo de exhaustiva extracción de madera desde el régimen porfirista al entregársele permiso o concesión a la empresa Camp Bird L.T.D. y a la Cía. The Mexican Corporation de donde extrajeron grandes cantidades de madera aserrada y postería para la minería. El permiso otorgado les facultaba explotar los bosques en lo que hoy son los ejidos de Pueblo Nuevo, La Victoria San Pablo, San Esteban, La Ciudad, El Brillante, Otinapa, etc.

Así fue como se empezaron a instalar campamentos como el de Aserraderos que dio lugar a uno que hoy conocemos El Salto, donde estas empresas se dedicaron a la producción de madera aserrada, ya que en 1919 y con el auge del ferrocarril a nivel nacional, se constituyó la empresa Durango Lumber Company de origen inglés, que instaló en El Salto el más grande aserradero del país y que normalmente aserraba 50 mil pies en rollo diarios, pero al presentarse la segunda guerra mundial y trabajando los tres turnos, aserraban 180 mil pies diarios para mandar esa madera a los Estados Unidos.

Como decíamos, con los trabajos exhaustivos de los ferrocarriles, se requería de madera más propia por su duración y resistencia, (durmientes) propiedad que ofrecían los bosques principalmente de Otinapa, donde vegeta el pino piñonero o cembroides y para tal efecto se tendieron ramales de rieles para trasportar en máquinas de vapor la trocería hacia El Salto.

Luego vendría a instalarse la Cía. Maderera de Durango y finalmente los años setentas el gobierno federal impulsaría las uniones de ejidos forestales, en Durango inicialmente en la región de El Salto, pero en la actualidad a los bosques de Otinapa no se les ha dado tregua y se siguen esquilmando sin compasión mismos que enfrentan tragedia tras tragedia como un incendio forestal devastador en los tiempos de Felipe Calderón que muy poca importancia le mereció y que lo dejó exiguo y presa fácil de una plaga forestal, aparte de la humana y no se le ha tenido compasión y ninguna consideración. Posteriormente ampliaremos este tipo de información que hoy reseñamos gracias a los datos que nos proporcionó el buen amigo Cruz Valles.