En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: –¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?

Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: –Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. (Mateo 18:1-5 DHH).

En un contexto donde los niños no eran siquiera contados en una audiencia, y mientras los discípulos no dejan de pensar en los juegos de promoción que controla el mundo de los adultos, Jesús los confronta con la necesidad de volverse como ellos. ¿Qué significado y aplicación tiene para nosotros hoy ser “como niños”?

En primer lugar, los niños hacen preguntas. ¿Por qué? Porque son curiosos, porque quieren aprender, porque quieren encontrar respuestas en el mundo que están descubriendo. Hay muchos adultos que hace tiempo dejaron de hacer preguntas porque creen que ya “se la saben todas”. Es muy triste vivir sin tener nada que aprender, nada que buscar, nada que preguntar. Si has perdido esa actitud “indagante” frente a la vida; en México, abril es un buen tiempo para recuperarla.

Otra cosa: ¿Por qué los niños siempre piden? Los niños piden porque no tienen pena de reconocer su necesidad. Los niños saben lo que Jesús les enseñó a sus discípulos: “Pidan y se les dará . . .¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? . . . (Mateo 7.7,9) Hay adultos que hace tiempo dejaron de pedir, sencillamente porque creen que no “necesitan”. Porque “pedir” es señal de dependencia y el mundo nos prepara para la autosuficiencia, para creer que no necesitamos “nada”, ni necesitamos “de nadie”. Si has perdido esa actitud de dependencia puedas recuperarla al conocer a Dios como Padre amoroso que es y volverte “como niño”.

