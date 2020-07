Contra la tormenta perfecta (crisis multifactorial) que se está formando y amenaza con afectar a muchos sectores, Jorge Salum del Palacio deberá dar un “manotazo”, propiciando un golpe de timón de 180 grados. Ante lo planteado, el citado edil capitalino se quedó corto al comentar que no descarta reemplazar a titulares de diversas direcciones, ya que siempre está evaluando los desempeños para cumplir con lo que se comprometió el primero de septiembre de 2019, ante ¡Dios! y la ciudadanía ¡que es la que importa!

Y según Salum, sus compromisos se fundamentan en cuatro retos: un municipio al servicio de la gente; competitivo; de alto impacto social y trabajar contra la corrupción. Un marinero obediente sigue la corriente (la inercia) pero un verdadero capitán interpreta, replantea y retoma el rumbo.

Los tres primero rubros, por su naturaleza son básicos, es lo que se debe hacer, de tal razón son inerciales. Lo extraordinario: ante tiempos adversos dos temas serán coordinados para la nueva carta de navegación: atacar frontal y efectivamente la corrupción e implementar un plan de austeridad estratégico.

En cuanto al primero, éste tendrá que partir de la premisa de romper con la administración pasada, eliminando la bisagra articuladora institucional, ésta integrada por políticos y funcionarios que colaboraron en la pasada y hoy están incrustados en la actual. Este sensible punto salió a relucir con el entramado de corrupción y complicidad de las luminarias, que al parecer le “prendieron el foco” a varios, destacando al diputado local Iván Gurrola quien califica el citado tema como una gran farsa del gobierno municipal actual, al comentar que pretende investigar cuando éste desde un principio estaba enterado, ya que muchos de los que hoy hacen señalamientos, fueron parte de ese gran problema. ¿Será? Por lo pronto Gurrola pide destituciones y va más allá al afirmar que difícilmente se podrá rescindir el contrato (que el Cabildo ya aprobó) con la empresa privada, ya que a ésta se le tendría que indemnizar con una fuerte cantidad de recursos económicos, los cuales no se tienen ni se tendrán. ¿Y de dónde saldrán?, precisamente de atacar frontal y efectivamente la corrupción.

Y como en su momento lo comenté, atacar ésta significa entrar a una guerra como la que ha sostenido y librado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, demandando a la administración del corrupto César Duarte y por todos los medios y con todos los recursos (vía fiscal, administrativo y penal). Hoy Corral ha recuperado 500 millones y va por más de 1,000.

Esos son resultados, como Salum los debe de obtener recuperando lo robado y metiendo a la cárcel a los corruptos. Al respecto, le recomiendo al edil asesorarse por el gobierno de Chihuahua en cuanto a despachos jurídicos y estrategias implementadas, etc.; no hay que inventar el hilo negro ni pagar el “noviciado” (que sale caro) y ya que hablé de éste.

¿Qué dice la Fiscalía Anticorrupción Local del entramado de gandallez y complicidad, por decir lo menos, de las famosas LED? Este tema debe considerarse en la Auditoría Forense y esperemos que las demandas derivadas de ésta se presenten en tiempo y forma ante la instancia correspondiente. ¡El tiempo corre, el tiempo es dinero y dinero no hay y se requiere! Antes de salir de la perversa y nociva corrupción y retomando lo del “manotazo”, éste también se debe dar en Comunicación Social. ¡Tanta decencia ante la indecencia! crea una percepción de debilidad y tibieza y propicia que los sinvergüenzas se crezcan y hasta depositen lo robado, según Paty Jiménez, y lo regresaron porque no ganó el doctor. ¿Y cuanto se llevarían? Son tan burdos que antes de tirar la piedra, se les ve la mano. ¿Sí la vería el Fiscal García Rodríguez?

Volviendo a las luminarias, yo pregunto ¿sí el cabildo aprobó rescindir el contrato? ¡Aunque los regidores priistas Daniela Soto y David Payán al votar brillaron por su ausencia! (oposición oportunista y carroñera). De Marisol Carrillo, regidora del MC, antes petista, se entiende de su incongruencia, ya que antes se negó a las luminarias y ahora las defiende (lealtad al jefe no a la comuna). Siguiendo con las luminarias y ya encendidas, ¿qué tienen que opinar ciertos seudolíderes empresariales al respecto? Algunos ni autoridad moral; otros ni empresarios son, aparte tibios y ambivalentes. El único que se pronunció definidamente fue el hotelero Francisco Martínez al expresar que la complicidad de la pasada administración municipal con la empresa particular contratada para el servicio público de las LED afecta al desarrollo de Durango. ¿Más claro? Jorge Salum debe hacer pronunciamientos contundentes para fijar posturas, marcar agenda y proyectar liderazgo.

Entrando a las aguas de la austeridad, las coordenadas están claras y las marca la Cuarta Transformación de AMLO, y las recuerda un día sí y otro también el regidor petista Primitivo Ríos al informar que cada mes regresa puntualmente el 30% de su salario. Acabar con el paraíso de privilegios de la alta burocracia es una bandera justa y necesaria, aparte la gente la demanda y aplaude, bandera que Salum de un “manotazo” se la puede arrebatar a MORENA, pero para ello deberá pregonar con el ejemplo. “El jefe dice vayan, el líder va por delante” empezando por él y todo su gabinete deberán reducirse el sueldo y solicitar a regidores hacer lo propio. ¡Que lo hagan es otra cosa!, pero él cumple.

Concluyo razonando que los grandes líderes surgieron de las extraordinarias y graves circunstancias; gracias a la Segunda Guerra Mundial no sólo se dieron a conocer sino se proyectaron y consagraron Hitler, Churchill, Stalin (el hombre producto de sus circunstancias). Salum si da un “manotazo” no sólo capoteará el temporal, sino lo capitalizará a favor y está a tiempo.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• ¡Grave y vergonzoso! cuando se dio a conocer y de manera impactante el grupo Elite del Cartel Jalisco Nueva Generación; el secretario de Seguridad Alfonso Durazo lo negó argumentando que era un montaje; después el secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval lo desmintió al reconocer al líder de dicho grupo, Juan Carlos González, alias “el 03”. Se evidencia la incompetencia de Durazo, pero sobre todo de la 4T en dicha materia.

• Que el presidente del Consejo Ciudadano del SLA, José Luis Flores Martínez, invita a la sociedad a sumarse al combate contra la corrupción (combate o simulación). ¡Que dicho Consejo está capturado!, ¡qué recibe línea!, ¿de quién? El verdadero combate se dará cuando la ciudadanía tome cartas en el asunto. De tal razón felicito a la presidente del Colegio de Contadores de Durango, Verónica Hernández, por firmar el convenio con la agrupación de Auditores Forenses con sede en Chile, para capacitar a los contadores de Durango en esa materia. Un buen paso y en la dirección correcta.

• El dentista Mauricio Holguín, representante de los comerciantes (Canacos) se queja que el municipio aplica sanciones recaudatorias “leoninas” contra establecimientos, que por no cumplir con las medidas sanitarias; por otro lado Mario Pozo, juez administrativo, se jacta que ha aplicado sanciones hasta por 45 mil pesos a comercios por no cumplir; ¡ah!, pero que les da facilidades para que lo hagan. O sea, si no mata el Covid, lo hará el municipio. ¡Arriba Durango solidario!