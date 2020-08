Justos por pecadores





La irresponsabilidad social, está propiciando que el contagio comunitario del Covid se propague y como consecuencia se active un círculo vicioso, con consecuencias graves en la salud y economía.

Lo planteado se traduce, que se está creando un escenario prolongado de “perder perder” ya que a la medida que se desaten los contagios, aparte de las consecuencias fatales, es decir los lamentables decesos humanos, también habrá muchos negocios que irán a desaparecer y con ello las fuentes de trabajo. La recaudación como el consumo, se contraerá severamente, lo que traerá como consecuencia que más empresas al final no sobrevivirán.

Oportuno puntualizar sobre otra negativa inercia que nos va a alcanzar y afectar: Según los economistas, lo peor de la crisis económica se empezará a resentir a partir de septiembre y esto a razón que miles de desempleados, los últimos 3 meses se han mantenido de su liquidación laboral, pero al acabarse tal recurso, y no encontrar trabajo, se enfrentarán a una situación extraordinaria, la cual a primera instancia los obligará a administrar o más bien reducir sus gastos.

El concepto del consumismo, significará seguir con su mismo auto, calzado, vestuario y por otra vertiente, los hijos, de estar en planteles educativos privados, pasarán a los públicos. Ante tal esquema, muchas dinámicas sociales como la medicina preventiva, la consulta privada, tenderán a desaparecer. Según los sociólogos, las crisis económicas, cambian los patrones de conducta de la sociedad.

Ante todo lo planteado, cabe razonar que el panorama adverso planteado, diciéndolo en sentido figurado, constituye un filtro por el cual sólo pasarán aquellos que estén dotados en sus respectivos campos económicos como en el plano personal.

Entrando al terreno de las conclusiones, y ante esta situación adversa e inesperada, es el momento para que todos los sectores (gubernamental, empresarial y social) se unan y planteen un esquema de “ganar ganar”.

Ante ello, no es posible que ciertos sectores salgan perjudicados por decretos erróneos, caso específico el que se hayan restringido los horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico, en establecimientos formales. Al respecto, Miguel Camacho Herrera, presidente de la Canirac, reportó que 50 restaurantes optaron por no abrir en fin de semana por incosteable, lo que se traduce en pérdidas económicas para el propietario, el personal, proveedores, etc.

En paralelo, Mario Garza Escobosa, secretario del Ayuntamiento capitalino, comentó que en ese mismo fin de semana, las fiestas particulares se incrementaron considerablemente y sin ningún control, entonces, pagan “justos por pecadores”. Este esquema no se debe de repetir, por lo cual se tiene que replantear lo de los horarios y por otra vertiente, aplicar las sanciones que contempla el decreto de salud, para todos aquellos que no cumplan con las medidas sanitarias especificadas.