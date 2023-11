Temas de la república

GASTO EDUCATIVO ¿UN ELEFANTE BLANCO?

No son pocos los gobernadores que han instalado con todos los lujos a chilangos y hasta extranjeros para que vengan a vivir cómodamente del presupuesto estatal y uno de ellos fue el inolvidable Juan Ling; Un “funcionario” del Gobierno del Estado de Durango, que no era de Durango, y que llegó a esta tierra, invitado por el entonces Gobernador Ismael Hernández Deras.

Juan Ling se aprovechó de la confianza del entonces gobernador (Hernández Deras) para jinetear las nóminas gubernamentales y sacarles jugo, obteniendo enormes ganancias ilegales, “devengando” un jugoso sueldo de $150 mil pesos quincenales, $300 mil pesos al mes, con gastos de transporte aéreo abierto al entonces Distrito Federal (hoy CDMX) a donde podía viajar cada vez que quería y con quien quería porque el Chino Ling no le daba cuentas a nadie y no voy a mencionar a la persona que después ocupó el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación por instrucciones de él y a quien le pagaba la renta de una lujosa residencia, pero a Juan Ling también se le pagaba la renta de una oficina privada, a donde llegaban muy pocos y en donde curvilineas asistentes y secretarias estaban a su disposición las 24 horas, para cumplir sus deseos y sus designios, pues era el Dios de Gasto Educativo, y como tal, sus deseos eran órdenes, sobre cualquier norma, regulación o Legislación, obligando a firmar sus “transas” a los funcionarios de diferentes sistemas y subsistemas educativos por millones de pesos.

Parecería historia de terror – tan moda en este mes de Octubre – pero fue un 31 de Octubre pero de 2005, cuando dio inicio una historia de terror en Durango, es decir, cuando un personaje oscuro (de origen chino) comenzó a deambula por los pasillos del despacho principal de gobierno y por la SEED, quien se encargaba de jinetear las nóminas de los pobres trabajadores de la Secretaría de Educación, a quienes los tenía a pan y agua hasta que le daba gana y de donde obtenía ganancias hasta por treinta millones de pesos mensuales; Jineteos por los que le pagaban $150 mil pesos quincenales, $300 mil pesos al mes, con todos los gastos pagados, celular, carro oficial, gasolina, renta de un edificio para oficinas privadas, despensa y boletos de avión a discreción, de donde era originario.

Recomendado por el entonces presidente de Fundación Colosio a nivel nacional, Juan Ling se llevó de Durango cientos de millones de pesos que se le pagaron al despacho de Aspe Armella, el exsecretario de Hacienda, por asesorar al entonces Gobernador, pero la historia de este personaje no quedó ahí, siguió haciendo de las suyas pero con Jorge Herrera Caldera, su nombre para que no se le olvide, es Juan, defeño de origen chino, su apellido es Ling, y si usted que me honra con el favor de su lectura, trabaja en el sector educativo seguramente se acordará de él, flamante Director de Gasto Educativo, pero ¿Qué es Gasto Educativo? En la siguiente entrega abordaremos el tema con puntualidad y desde el punto de vista Constitucional y Jurídico y quien ocupó el cargo en todo el sexenio aispurista, quien hizo y deshizo a su antojo de plazas y recursos del gobierno federal y estatal ¿Quién lo ocupa ahora? ¿quiénes lo conforman? De todo esto y más, escribiremos durante la próxima entrega.