Temas de la república

La revolución de la movilidad nos tomó por sorpresa

Hace 10 años, quien traía un motocicleta era porque traía cierto tipo de ella, ya fuera tipo carrera, deportiva, adventure (para viajes largos) o la Chopper, había clubes en donde te reunías para intercambiar experiencias, platicar anécdotas, aprender de accesorios, etcétera, pero eso cambió por completo o por lo menos comenzó a cambiar el 27 de Febrero del año 2020, cuando se conoció el primer caso o caso índice de COVID-19 en México, el cual se detectó en la Ciudad de México, a un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas de Covid – 19.

A partir de ahí, una serie de eventos desafortunados, encabezados por la falta de información y la información falsa, difundida por el mayor sinvergüenza que haya visto ninguna administración pública en la historia de México, me refiero al médico internista Hugo López-Gatell Ramírez, (@HLGatell) quien le presentó en campaña al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, un “Manifiesto por Humanizar la Ciudad de México” que no era otra cosa que un ideario, si, un simple ideario con la aspiración de “transformar” a México de 23 puntos, así como lo lee, con la intención de lograr la transformación de México en 23 puntos, como si se tratara de una lista de mandado, pero que le gustó al entonces candidato porque le resultó muy a su estilo, simplón y populista.

La pandemia cambio a México y por supuesto al mundo, suspendió por completo la movilidad y se popularizó el #QuedateEnCasa, ya cuando el doctor Hugo López-Gatell, fungía desde el 1 de Diciembre del 2018 (inicio de la administración federal en acto) como flamante titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México y fue desde ahí, que todos los días, se atrevió a contarle mentiras a México sobre la situación real de la pandemia, misma que se agravó al grado de tener récord de muertes por mal manejo de la prevención de la salud durante la pandemia, de acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud, y como no, si para el 16 de Marzo de ese año (2020) AMLO seguía diciendo que la pandemia no era lo que se decía y que nos bastaba una imagen de la Virgen Guadalupana para combatirla, ese mismo día Hugo López-Gatell dijo aquella famosa frase de: “la Fuerza del Presidente es Moral, no de Contagio” la cual seguramente pasará a la historia por ser una de las estúpidas que haya dicho funcionario de salud alguno en todo el planeta, en fin.

La inmovilidad provocó que las solicitudes a domicilio explotaran al 1000%, que las solicitudes de comida rápida se expandieran y se multiplicaran por miles todos los días, pero ¿Qué cree? Los empresarios no estaban preparados con muchos vehículos para cubrir tal demanda, así que comenzaron a comprar los vehículos más baratos que encontraron, las pequeñas motocicletas de cilindraje mínimo para ahorrar la mayor cantidad de gasolina.





En este contexto, el precio de dichas motocicletas entro en competencia entre las tiendas que las ofrecían, ¿el resultado? El día de hoy usted puede adquirir una motocicleta a las que les llamaron “de trabajo” o “urbanas” o “banqueteras” hasta por la cantidad de $15 mil pesos en abonos chiquitos de 250 pesos semanales, lo que provocó, que muchos – pero muchos – habitantes de este país y del estado, fueran a aprovechar la oferta, de comprarse una moto a comprarse una bicicleta (por el mismo precio) pues ni siquiera hay que pensarlo, el problema – aquí viene el problema – es que nadie les enseña a usar una motocicleta y las siguen usando como si fueran bicicletas.

En este sentido, lo invito a que durante algún trayecto de su casa al trabajo o viceversa, observe cuantas motocicletas de este tipo (de pequeño cilindraje) puede contar, de ellas, la mayoría no tiene placas, no respetan el sentido de la vialidad, se meten en contra, provocan accidentes en donde siempre y siempre es siempre, el que lleva las de perder es el conductor de un vehículo de cuatro ruedas. Hace no mucho tiempo, en algún Boulevard que se encuentra saliendo de un super, un lujoso vehículo se detuvo intempestivamente y bajo de una motocicleta de estas “de trabajo” a su conductor y comenzaron a pelear, el conductor del vehículo de lujo se veía muy contrariado, cuando alguien se acercó a separarlos, le preguntó al conductor del lujoso vehículo que por que había atacado al motociclista, éste le contestó que desde hacía cuadras atrás, se le venía metiendo a toda velocidad y que en un alto, había pasado tan cerca que le había arrancado el espejo de su lujosa camioneta, la persona que intentaba separarlos le dijo: “si tienes para comprarte una camioneta así, tienes para comprarte el espejo, escoge comprarte el espejo y no un problema”, el conductor de la camioneta accedió y se subió y se fue.

Sin embargo, el incidente anterior, nos lleva a analizar el problema de fondo, la explosión de este tipo de motocicletas en Durango, que andan sin placas, que no respetan los sentidos de las calles, que andan a toda velocidad y hasta jugando carreras entre ellos cuando dos o tres se juntan en algún alto, no solamente es resultado de lo que le comentaba al principio, sino también es resultado de la falta de interés de nuestras autoridades para hacer algo al respecto y mire usted, si se tratara de motocicletas costosas, pues los operativos para detenerlas servirían para ponerlas en regla, pero les sale mas barato comprarse otra nueva que pagan en abonos que pagar una multa de tránsito, así que mi estimado lector, tenemos de dos sopas, o nos resignamos a conducir en una capital que dejó de ser bicicletera para convertirse en motocicletera, o les exigimos a las autoridades que motos (y también a bicis) se les exiga el respeto del sentido de nuestras vialidades, que traigan sus documentos en regla, porque la mayoría de los conductores de dichas motocicletas las manejan de ese modo, porque ni siquiera son de ellos, la mitad ni siquiera reparte comida sino droga y bueno cada quien su negocio, pero mínimo que se les obligue a los conductores (a todos) que se sometan a cursos periódicos de capacitación vial y difusión de la educación vial ¿ no lo cree? ¿usted que opina? Próximamente abriré un buzón electrónico para recibir su opinión, que en realidad es l que importa de los temas que tocamos en este espacio.