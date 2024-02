La semana pasada escuchaba una nota periodística que medía la repercusión del día de San Valentín, por la cantidad de “preservativos” que vendieron las farmacias. Pensé cuán degradado está el concepto del enamoramiento, que ya ni siquiera se trata de flores, perfumes o chocolates sino de “condones”. ¿Dónde quedó la belleza, la mística y la pasión del amor romántico?

“Mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara; déjame oír tu voz. Pues tu voz es agradable, y tu cara es hermosa. Mi amado es mío, y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, regresa a mí, amor mío, como una gacela o un venado joven sobre montes empinados.“ (Cantar de los Cantares 2:14, 16-17 NTV)

Una de las cosas más bellas de estas canciones es que tanto el novio como la novia se buscan y se piropean, es una pasión mutua. Es por eso que tanto el adulterio y la pornografía así como la autosatisfacción degradan la dignidad humana y reducen la experiencia sexual, porque atenta contra esta MUTUALIDAD, esa sociedad amorosa que es de “a dos”.

La otra característica es la CREATIVIDAD. La novia está soñando y se imagina cosas irreales, como buscarlo en medio de la noche en la ciudad, arriesgándose a ser tomada como una mujer de mala reputación. Luego lo encuentra y “Lo abraza sin soltarlo”. La mujer “teme” perder al hombre más que a la inversa. Para asegurarse que no lo va a perder lo lleva a la alcoba de su madre.

La SABIDURIA no puede faltar. El novio termina este canto con un ruego que, como traducen las versiones más tradicionales es realmente un conjuro: “no desveléis al amor hasta que le plazca”. El amor necesita sus tiempos. El amor necesita esperar, no se puede forzar: Como dice 1 Corintios 13 “El amor es paciente . . . no se comporta con rudeza. . .todo lo espera . . .”

Un amor apasionado requiere al menos mutualidad, creatividad y sabiduría, eso no se adquiere en la farmacia.