Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Dicen que el ex presidente municipal de Canatlán, Manolo Ávila, se pasea mucho por el municipio de Pánuco de Coronado y Guadalupe Victoria, vamos, dicen que en Victoria acudió hasta un rosario de San Judas, ¿Qué buscara?

No dude nada que ande en busca de la candidatura a la diputación local, recordemos que ahora el distrito abarca Canatlán, Nuevo Ideal, Coneto de Comonfort, San Juan del Rio, Pánuco, Victoria y creo hasta Peñón Blanco, y este muchacho que ha estado visitando estos municipios con la presentación del gobernador, lo han visto regresar en repetidas ocasiones con cualquier pretexto, lo que hace pensar que Manolo Ávila anda detrás de la diputación, pero dicen que otro paisano suyo, también de Canatlán, anda en las mismas, este es el actual sub secretario de ganadera en el gobierno del Estado, llamado Meño Herrera, los dos son funcionarios públicos, los dos pudieran tener la posibilidad de ser candidatos, por supuesto que los dos saben que todo depende de lo que diga el jefe político, o sea Esteban Villegas, pero no crea usted que la región de los llanos esta sin posibles, se dice que el otro sub secretario, Mario Ramírez Corral, actual sub secretario de agricultura del gobierno del Estado, también tiene corazoncito, también se le ha visto mucho en la sierra de Canatlán y sus alrededores, vamos, lleva una excelente amistad con la alcaldesa de la tierra de los generales, en la región de los llanos lo conocen perfectamente bien, y también es amigo de Esteban, así que hagan sus apuestas.

Pero cuando hagan las apuestas, no se olviden que Carmelo Fernández Padilla, actual diputado local, pero por las siglas del PRD, pudiera levantar la mano a una reelección, es priista de toda su vida, pero por los amarres de la alianza fue suplente de David Ramos, y por eso es diputado local, y reitero, puede levantar la mano a la hora que quiera, que ya todo mundo sabe que se está esperando para el 2025, no quita el dedo del renglón y dicen que buscara ser candidato a la presidencia municipal, pero ahí que ver como se mueven las cosas, porque no será fácil que si David Ramos no se va de diputado federal, no busque repetir en la presidencia, y si se dividen de la alianza, puede entrar un tercero, vamos, falta mucho por ver, pero por lo pronto los que quieren una diputación se comienzan a ver por todos lados, hasta en los rosario de San Judas, dicen a este Grillo no le crea nada, lo que si nos queda muy claro yeso se sabe desde hace muchos años, que una elección intermedia es del gobernador, y en este caso al doctor le tocaran dos, la del 24 y la del 25, así que pueden prenderle veladoras a San Esteban, a lo mejor les hace el milagrito, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.