Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La ciudadanía es observadora, aunque no lo parezca, no dicen nada públicamente porque no les gustan los problemas, pero de que observan y hacen conjeturas, no hay duda, y esto pasa en Peñón Blanco.

Hace ya varios meses que inició un problema fuerte, como nunca antes se había visto con los trabajadores municipales sindicalizados de la presidencia de Peñón Blanco, al grado que tienen meses en huelga pacífica, al principio casi la totalidad de los regidores se mostraban en apoyo total a los trabajadores, casi todos, pero con el paso de los días poco a poco los fueron dejando solos, ya solo se sabe que la regidora Vero Ochoa es la que continúa brindado su apoyo a estos trabajadores, que lo que piden es un salario mínimo como lo marca la ley, Es cierto que el municipio no tiene la capacidad económica para hacer ese pago, y eso es cierto, no lo podemos negar, pero no tuvieron en su momento la capacidad de negociar, de buscar una solución a través del diálogo y el acuerdo hasta político si usted quiere.

Y hoy vemos lo que todos sabemos, una huelga que ha sido comentada, criticada y hasta repudiada en el estado, pero cuando inició esas huelga los regidores de oposición, que son los de Morena, estaban con los trabajadores, y hoy se dice que ya no lo están, ahora apoyan a la presidenta municipal, y es aquí donde la gente observadora nos comenta.

La profesionista Alejandra Castro Limones fue nombrada hace uno días como enlace de la secretaria general del partido de Morena en ese municipio de Peñón Blanco, y eso es correcto, el partido está engrasando su maquinaria política, lo que hacen todos los partidos, el caso es que Alejandra Castro, en la actualidad también es asesora contable y financiera de la administración de la maestra Rita Lozano, al menos ya su asesora está en Morena y con anuencia de la presidenta municipal, ahora tiene lógica porque los regidores de Morena apoyan en todo a la presidenta, la pregunta que se hace la gente de Peñón Blanco, ¿se va la maestra Rita Lozano a Morena?, o ya tiene el camino listo para irse a ese partido, porque el trato que le esta dando a la gente que voto y trabajo por ella en el 2022, no es de compañeros, dicen los peñoleros.

Claro que las dirigencias panistas, priistas y perredistas de Peñón Blanco tiene la palabra, al fin de cuentas fueron ustedes, los tres partidos, los que llevaron a la maestra Rita al poder, ¿o no es cierto?, y no nos admiremos si esos sucede, recordemos a la maestra Ercilia Rodarte, exalcaldesa de Peñón, llegó por el PRI y también se fue a Morena, no sería nuevo si la maestra Rita tomara esa decisión, ¿o no es cierto?.

Gracias por los datos amigos de Peñón Blanco, seguiremos observando cómo se mueven las cosas, y si Dios quiere, aquí lo comentaremos. Hasta la próxima.