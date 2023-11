Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dijo la presidenta municipal de Nazas, Diana Berenice González Torres, que no había ningún desvió de recursos y que tenía las pruebas para demostrarlo, tiene la palabra el Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

El ejercicio que realizó la presidenta municipal de Nazas el pasado domingo en la comunidad de Paso Nacional, fue apoyado por supuesto por la gente que trabaja en la presidencia, gente que está al lado de ella y que no pueden decir que no a la invitación, al grito de: “es un honor estar con Diana hoy”, la alcaldesa tocó con micrófono en mano varios de los temas que se le han imputado, la acusación de la hoy extesorera lo mencionó como una acción de venganza porque la corrieron del cargo, pero señaló que todas las ordenes de compra o pagos que se hicieron y que se dice estuvieron mal o son tranzas, fueron firmados por quien acusa, eso por supuesto que como simples mortales no lo sabremos, pero de que hay un juicio en contra de la alcaldesa de Nazas, que hay una solicitud de desafuero para juzgarla, lo hay, pero nos dicen que no habrá desafuero, que puede haber un acuerdo donde Diana González Torres regrese el dinero que le señalan y que renuncie a su cargo por cualquier pretexto, esto con la condición de no llevarla tras las rejas.

Eso se escucha en los pasillos del Congreso del Estado, claro que aún no hay una declaración oficial como tal, pero de que el asunto sigue, no hay duda, tan así que ciudadanos tenían tomada la Presidencia Municipal exigiendo su salida, y lo pueden llegar a lograr, pero reitero, vamos a esperar un poco y veremos cómo termina o cómo sigue el caso, vamos a ver que dicen los diputados, que por cierto le tienen miedo a entrarle a temas como este u otros que son delicados, como que les tiemblan las corvas o los acuerdos copulares los tienen amarrados, ¿o no es cierto?.

Lo que si se debe de evitar a toda costa en ese municipio de Nazas, como en Peñón Blanco o hasta en Cuencamé, es no llegar a enfrentar a ciudadanos con ciudadanos, lo que se hizo en el domo el pasado domingo es una clara muestra de músculo de algunos integrantes de Morena, pero no deben de olvidar que a pesar de que cada quien tenga su preferencia política todos son vecinos, son hermanos del mismo pueblo, gobiernos van y vienen, y el resto de la población, priistas, perredistas, panistas, de Morena, Verdes y del partido que sea, seguirán viviendo donde mismo y se seguirán viendo muy seguido, la alcaldesa o los que ahora están en gobierno al rato se van y llegarán otros, pero ustedes, el pueblo, seguirá siendo el mismos, ¿o no es cierto?, hasta la próxima.