Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Varias personas han preguntado de manera insistente, ¿por qué nada más a la presidenta de Nazas Diana González la quieren juzgar por presuntos desvíos, porque es de Morena?, y no es porque sea de Morena, es porque personas con mucho valor la denunciaron, y también son de Morena.

Claro que esas mismas personas le han preguntado a este noble e inofensivo insecto, ¿por qué no juzgan al exgobernador de Durango?, y déjeme le digo, esa pregunta también se la hace el mismo Grillo, después de que ya se revisó la cuenta pública, que se hicieron investigaciones, que se ha comprobado que muchas obras se quedaron inconclusas y el gobierno anterior las reporto como terminadas y entregadas, no se ve que lo estén llamando a cuentas, y creemos según hemos ido aprendiendo en el camino, que no lo van a llamar, que se va a quedar en decir y denunciar, pero no pasara nada, y a la alcaldesa de Nazas, como a otras personas que se sabe los llamaran a cuentas, tampoco creemos que les pase nada, les darán un manazo como a los niños cuando se les regaña, “tenga, tenga y tenga, no lo vuelva hacer”, simple y sencillamente porque hay acuerdos políticos de alto nivel, al gobierno federal, entiéndase bien, a AMLO no le conviene que se ventile que sus seguidores y militantes de Morena se están despachando con la cuchara grande, no le conviene que se les compruebe que están acusados de robar, mentir y traicionar a su gente, vienen las elecciones del 2024 y eso es de beneficio para muchos de estos que hoy están en la cuerda floja.

Dice un dicho muy viejo, Piensa mal y acertaras”, alguien ha escuchado que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, diga algo refiriéndose al ex gobernador de Durango, creo que no se ha pronunciado, y en las mañaneras ese tipo de temas le encantan para soltar su labia contra los panistas y priistas, pero del presunto desfalco millonario que se dice causo el ex gobernador Aispuro y su gente, no se ha dicho nada, ¿habrá algún arreglo en las altas cupulas para que AMLO no lo mencione?, al fin son políticos, y entre políticos se entienden muy bien, recuerden que en el 2021 después de una reunión en Lerdo, el ex gobernador Aispuro con AMLO, se dijo que habían pactado las diputaciones federales, dos para morena y dos para la alianza, y así salieron, son arreglos, ¿arreglarían lo de los millones que no aparecen?, piensa mal y puede que tenga razón, diría doña María en Guadalupe victoria. Hasta la próxima.