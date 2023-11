Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Para las personas que dudaron que pudiera llegar la justicia con la actual alcaldesa de Nazas, Diana Berenice, se les comunica que la justicia se está acercando a ella, y mucho.

Este martes llegó hasta la redacción de El Sol de Durango, el boletín informativo sobre la petición que hace el fiscal especializado en combate a la corrupción, Noel Díaz Rodríguez, donde solicita al Congreso del Estado inicie el juicio necesario para retirarle el fuero que tiene la alcaldesa y procesarla por los delitos que se le imputan, por supuesto que como apenas se solicitó, el Congreso no ha dicho nada aún, pero muchas personas del municipio de Nazas, entre las que denunciaron con mucho valor y las pruebas necesarias, están contentas porque ven que la justicia puede llegar, que pueden poner la muestra de como con valor y la denuncia correspondiente, se puede actuar en contra de una autoridad como es el caso, y de hacer justicia, de comprobar los delitos que se le imputan, Noel Diaz dejaría un precedente excelente en esa Fiscalía, y por supuesto que muchos alcaldes deberían de poner sus trapitos a remojar para lavarlos en casa antes de que alguien tenga el valor de denunciarlos.

Aún no pasa nada con la alcaldesa, ya si el Congreso llega a algunos acuerdos políticos sería una hingadera, pero ya el fiscal anticorrupción dejó el precedente que si lo dejan, actúa y ejecuta, así que para los que aun dicen que la alcaldesa de Nazas se burla de quienes la denunciaron, no estén tan seguros, esto va caminado, y puede ser desaforada, le pueden quitar el cargo de alcaldesa y enfrentar la justicia, si es que pone tierra de por medio antes de que se concluya el plazo legal, ¿o no es cierto?.

De quien también sabemos se solicitó el desafuero por la manera de ejercer el poder como alcaldesa, es en Cuencamé, pero ya se nos informó que Elizabeth Sotelo ya dialogó con el sindico Ismael Estrada, así como con algunos de los regidores que andaban pidiendo ayuda en el Estado, todo parece indicar que ya hubo ($$$$$) acuerdos, claro que buscaremos mayor información al respecto, pero de todos modos ya dejaron el precedente, un Cabildo unido puede hacer mucho por su pueblo cuando las cosas no se están haciendo bien, vamos, esa es la responsabilidad de los regidores, vigilar que los alcaldes trabajen bien por su pueblo, algo que ya deberían de hacer los regidores de Peñón Blanco, pero claro, eso es cuando los regidores hacen su trabajo, cuando no se someten a la decisión de sus alcaldes, cuando se les olvida que justos tienen mayor autoridad que el mismo alcalde, justos forman un “cuerpo colegiado que aprueba o desaprueba el actuar del presidente”, pero ese es otro tema, el caso es que Nazas, su presidenta municipal, y es del partido de Morena, esta en el ojo del huracán, ¿qué pasará con ella?, lo veremos en próximos capítulos de esta novela política. Hasta la próxima.