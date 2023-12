Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En la columna anterior, este Grillo le pronostico que el tema de Peñón Blanco estaba a unos días de terminar por ordenes de un juez, y ya se dio, ya le pagaron su sueldo a una parte de los manifestantes, faltan, y la instrucción será pagarles a todos, así es la ley presidenta Rita Lozano.

Muchas veces lo hemos escrito, el caso de los trabajadores sindicalizados de Peñón Blanco, no tenía caso llevarlo tan lejos, al final del camino la alcaldesa por ordenes superiores, es decir un juez, tendría que pagarles, y faltan siete a los cuales ella dice que no les va a pagar, pero me temo mi estimada alcaldesa, que la orden también será pagarles todo lo que les han retenido, su manifestación ha sido legal, sus derechos están salvaguardados por la constitución, así que tarde que temprano saldría el laudo a favor de los empleados municipales, y le vamos a dar un concejo muy sencillo, porque sabemos que usted no quiere ver a esos trabajadores cerca de su administración, pues consiga una lanita y liquídelos, porque también esta en las leyes que si usted quiere prescindir de los servicios de uno o varios trabajadores, aun que estén sindicalizados, los puede sacar, solo hay que pagar lo que marca la ley, así de sencillo, y sí, lamentablemente todo es tema de dinero, todo cuesta, y esos pleitos crecen con el paso de los días y salen mas caros, por eso inteligentemente se tiene que buscar un arreglo y evitar llegar a esos niveles, pero esto sirva para que otras administraciones municipales actuales que han hecho acciones muy similares, vean lo que les espera en el futuro no muy lejano.

Adivino amigo lector, este Grillo se refiere al municipio de Cuencamé, ahí el problema es mucho más grande y grave, lo que tiene que pagar Peñón Blanco es una poquitería para cuando le salgan los laudos perdidos a Elizabeth Sotelo, la señora decidió a principio de su administración en el 2022, correr a todos los trabajadores municipales, aproximadamente son 300 ex empleados, y se preguntara porque tanta gente, pues porque el municipio de Cuencamé se compone en tres regiones, sur, Norte y centro, y en las tres se tienen empleados que prestan servicio a la ciudadanía de cada región, y a todos los corrieron, se sabe que cuando se termine el tiempo legal del juicio, que ya falta muy poco, se le ordenara pagar las indemnizaciones de todos, y son cantidades millonarias, se dice que la alcaldesa emanada del partido de Morena, busca irse en el 2025 y dejarle el problema al alcalde que sigue, que también anda buscando que sea su hijo Juvenal quien se quede como alcalde, también por Morena, pero de no ser así, a quien llegue le pretende heredar la deuda, pues dicen los que saben, que eso no podrá ser posible, que ese problema se tiene que solucionar en su administración, es decir, antes del último día del mes de agosto del 2025, este tema deberá de quedar pagado, finiquitado por completo, así que estaremos pendientes, porque recuerde que la secretaria del trabajo, llega incluso a congelar las cuentas bancarias para garantizar se liquide a los empleados despedidos injustificadamente, vaya problema que tiene los de Cuencamé, y todo por no hacer las cosas políticamente correctas, ni modo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.