Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Para los interesados en participar en la próxima elección a diputado local, el distrito 14 abarca los municipios de Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Poanas, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe.

Y se escucha que, por su capacidad, su gestión exitosa al frente del municipio que dirige como presidenta municipal, y por ser mujer, pueden mandar a Silvia Rangel Orona a buscar la diputación local del 14, se le dificultaría en los municipios como Nombre de Dios, Poanas y Vicente Guerrero, que no es muy conocida por esos lugares, porque en la otra parte ya mencionada, saben perfectamente quien es Silvia Rangel, y saben de su gran capacidad de gestión y trabajo, y por supuesto de la gran amistad que lleva con quien despacha en el bicentenario en la capital del Estado, que por cierto canta, y no lo hace mal, y si lo acompaña Lauro, se escuchan muy bien, ¿o no es cierto?.

Para el distrito local ocho, también hay tiradores, y uno de los que anda muy movido, es Manolo Ávila Galindo, ex presidente de Canatlán y actual funcionario del gobierno del Estado, dice que lo mandan a representar al gobernador, y el bien obediente, va, pero se le ve hasta en los rosarios, lo que hace pensar mal a los maldosos políticos, y aquí tiene usted los municipios que tendrá que recorrer el candidato a diputado del distrito local ocho; Canatlán, Nuevo Ideal, Coneto de Comonfort, San Juan del Rio, mismo que por ahora es tierra bendita del estado, Pánuco de Coronado, Guadalupe Victoria y el olvidado Peñón Blanco, tierras completamente diferentes, problemas diferentes y lugares que requieren tratos muy diferentes, pero así decidieron desde el escritorio los que deciden como se hacen los distritos electorales locales en Durango, y se tiene que acatar la instrucción, se tiene que trabajar por buscar el triunfo de las alianzas o de los partidos, todo dependiendo como se acomoden a la hora de salir a buscar el voto popular, ¿o no es cierto?.

En el distrito federal 03, ya les mencionamos a dos que se fueron a inscribir, de muchos más que lo hicieron, pero en la región de los llanos los más conocidos son Oscar García Barrón e Ismael Ayala Salazar, y levanto la mano para la reelección la diputada actual del mismo distrito Marta Olivia, quien sabemos ahora ya anda recorriendo los municipios para conocerlos tiene muchos meses cobrando como diputada federal y ahora que busca reelegirse anda en recorridos, los tres más otros que se inscribieron buscan el distrito federal local mas grande en territorio del norte de México, todos por Morena, falta ver los tiradores de otros partidos políticos, ¿o no hay quien se anime?. Hasta la próxima.