Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Este pasado 13 de noviembre, concluyo la feria del municipio de Peñón Blanco, se sabe que la ciudadanía se divirtió, sin dinero, porque en toda la zona rural del estado la situación económica es crítica, muy crítica, pero con los espectáculos gratuitos que les llevaron se divirtieron, y eso es lo bueno.

A quien si no le fue muy bien, esto hasta el momento de redactar esta información, eran los datos que nos pasaban, fue a los amigos comerciantes, la mayoría de los días que han estado instalados en la feria, se la paso lloviendo, y así las familias no salen a dar la vuelta, en el teatro del pueblo dicen que si había gente, a pesar de la lluvia, además que son espectáculos gratuitos, pero a los vendedores les esta yendo mal, al parecer se quedaran unos días mas haber si recuperan algo de las inversiones, pero siendo muy claros, la situación que viven las familias del campo, y mucho mas las de Peñón Blanco, es muy difícil, este municipio es de los que no logró sembrar nada, no tiene producción de granos, que es lo que les ayuda en estas fechas, tanto la feria, como el 20 de noviembre y por supuesto las fiestas de diciembre, nos dicen los amigos vendedores, a quien por cierto les enviaos un caluroso saludo, que no habían tenido un año tan malo como aquel donde cayo una fuerte helada que acabo con todo lo que se tenia en el campo, hoy no hubo lluvia no hay cosechas y con esto la situación es crítica, claro que no pierden la fe, aparte que es su manera de vivir, hoy no les esta yendo muy bien en Peñón, y de ahí se van a Francisco I Madero, esperando que las cosas cambien poquito, sabedores que la región esta toda igual, no hay granos, no hay dinero para las familias, ¿Qué los paisanos traen dólares?, efectivamente, toda la región si no es que todo el estado, vive ahorita mayormente de las remesas que envían os paisanos, no todos reciben de sus familiares los dolaritos, pero los pocos que llegan hacen que se tenga algo de movilidad económica, que exista una esperanza para sus familias, y no es que el Grillo sea pesimista, simplemente vemos la realidad, y la sentimos por vivir en esta zona bella, pero hoy muy pobre tristemente.

Por lo pronto felicitamos a las familias de Peñón Blanco que a pesar de la situación, salió a divertirse, a disfrutar de la fiesta, total, se organiza con el dinero del pueblo, con los impuestos de todos ustedes, así que nos parece excelente que hubieran disfrutado al máximo, bajo la lluvia y tomando algo de su agrado o algo que su bolsillo pudiera pagar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.