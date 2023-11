Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Los seguidores y militantes de corazón del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, o sea de Morena, ya comenzaron a levantar la mano buscando ser los próximos candidatos a diputados federales por el distrito 03.

Le digo que seguidores y de corazón, porque algunos de los que levantan la mano han tenido una historia de muchos años, 30 o 35 años de vida en partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, como es el caso del conoció profesor Oscar García Barrón, quien hizo toda su vida política en ese partido, y después se sale y se va a Movimiento Ciudadano, no lo tratan como el hubiera querido y se sale y se va a Morena, y ahora busca ser candidato a diputado federal por el partido en el poder, por eso le digo que no es morenista de corazón, si es un político con mucha experiencia, mismo que gracias al PRI, fue dos veces diputado federal por el distrito que ahora pretende encabezar nuevamente, y con eso claro que la gente de estos municipios lo conoce, lo que no sabemos es como lo pudiera llegar a tratar o recibir la gente morenista de corazón, que también hay que decirlo, la gran mayoría de los “morenitas” que mandan en ese partido en Durango, son ex priistas, así que eso le puede ayudar mucho a Oscar García Barrón, porque la mera neta, decir que van a las encuestas, es una más de las jaladas del partido de Morena, y si no lo creen, pregúntele a José Ramon Enríquez, quien jugo en las encuestas para la gobernatura, o recientemente Marcelo Ebrard, a quien el dedo mayor, o sea AMLO, lo mando a la hingada, aunque fuera el favorito del pueblo, por lo tanto si la decisión va a salir de algún lado, menos del resultado de las encuestas, el profe García Barrón tiene muchas posibilidades por la larga amistad que tiene con sus compañeros ex priistas, ¿o no es cierto?

Pero ya que hablamos de gente relacionada con el actual senador José Ramon Enríquez, a quien le jugaron el dedo en la boca en el 2022 los de Morena, está el profesor Ismael Ayala, originario del municipio de Poanas, presidente de la organización Frente de Municipio por Durango, la FEMUD, Ismael Ayala se sabe que siempre ha sido de izquierda, ya le ha tocado luchar por la causa muchas veces y no mas no se le hace, hoy levanta la mano buscando ser candidato de Morena en el distrito federal 03, vamos, este joven maestro si es de izquierda nata, se la va jugando a las mentadas encuestas, y por cierto que en tres ocasiones que le ha tocado luchar contra este sistema, le han jugado chueco, pero dice que siendo gente de izquierda no pierde la fe y sigue luchando por sus ideales, vamos a estar muy al pendiente de cómo se dan las cosas, sin dejar de recordar que ya una vez Ismael fue candidato a diputado y compitió contra Oscar García Barrón, Ismael por la izquierda, y García Barrón por el PRI, y ahora están en Morena los dos, ¿Quién la merece más?. Hasta la próxima.