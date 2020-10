La política es así

El retorno de los brujos es el título de un libro publicado en la década de los sesenta escrito por Louis Pauwels y Jacques Bergier, que incluía diversos temas atractivos por lo novedoso, tal y como lo eran los fenómenos parasicológicos, civilizaciones desaparecidos y el esoterismo entre otros.

El sustantivo “brujos” se relaciona con lo mágico y con el mal. No es el caso, sino que la esencia de la presente colaboración es resaltar los que regresan al terreno de la política a la mexicana. Luego, la palabra se emplea en razón a que los regresos que se analizarán podrían tener algo de mágico a reserva de saber el porqué.

1.- El regreso del PRI al primer plano por haber ganado los 16 distritos electorales en Coahuila, y volver a ser la primera fuerza política en Hidalgo al ganar 32 de las 84 presidencias municipales en disputa el pasado domingo 18 de octubre.

El factor clave del regreso lo fue que la secretaria general del PRI es la cónyuge del operador y controlador del PRI en Coahuila el ex gobernador Rubén Moreira, mientras que la razón en Hidalgo es la oriundez de ella en dicho Estado. No se pasa por alto que el presidente no iba en las boletas más la organización endeble de Morena en ambas entidades.

2.- El regreso de la ex dirigente nacional del SNTE a través del registro que le otorgó el TRIFE al Partido Redes Sociales Progresistas cuyo operador es su hijo político. El INE le negó el registro en primera instancia. El TRIFE revocó la resolución y le otorgó el registro.

3.- Los evangélicos vuelven a tener su partido político ahora a través del Partido Encuentro Solidario (PES). El Partido Encuentro Social (PES) perdió el registro en 2018. Aquéllos lo recuperaron también por resolución del INE con el nombre de Partido Encuentro Solidario (PES). El TRIFE se concretó a ratificar lo resuelto por el INE.

4.- El sector obrero del otrora invencible PRI tiene su partido (Fuerza Social por México, pero ahora bajo la protección y vinculación con Morena a través de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización afín a dicho partido y que incorporó a sindicatos en otro tiempo pertenecientes a la ex poderosa Confederación de Trabajadores de México (CTM). El TRIFE le permitió su aparición en la vida partidaria después de que el INE le negó el registro.

El regreso que se frustró a la vida político-partidaria fue el de la ex pareja presidencial (2006-2012) . El INE le negó el registro a su partido y la negativa la sostuvo el TRIFE.

Como comentario especial se podría aducir que al Partido Encuentro Solidario (PES), al igual que a su antecesor, se le otorgó el registro no obstante a que se violó la laicidad del Estado mexicano, tal y como lo argumentó la magistrada ponente, sustentada en una interpretación histórica, política y sistemática insuperable, la cual también habían utilizado los miembros del Consejo Nacional del INE al oponerse a la concesión del registro y ser superados en la votación 4 a 3.

La argumentación de la mayoría se apoyó en aspectos cuantitativos, pues que reconocieron la injerencia y participación de diversos miembros de cultos religiosos en la organización de diversas asambleas, los resultados numéricos de los presentes en las mismas y afiliados al partido en formación no habían sido tomados en cuenta en la sumatoria de los ciudadanos afiliados al partido en formación. La laicidad la pasaron por alto.

Los diputados que obtuvieren sin alianzas los tres nuevos partidos se sumarán a los obtenidos por Morena, por el PVEM y el PT. Con tal sumatoria que el presidente de la República tendrá la mayoría absoluta que le permitirá aprobar lo que le convenga a él y a la 4T.