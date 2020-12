La política es así

Corren los tiempos de las postulaciones partidarias con miras a disputar el espacio territorial en quince entidades. Las postulaciones dejarán ver el perfil de los candidatos, puesto que se verá cómo se han dado, se dan y se darán las de los candidatos del partido en el poder.

Para mejor comprensión, sobre todo porque los partidarios más radicales de Morena, siempre que se refieren a los dos partidos con mayor presencia y grado de competencia, aluden al PRIAN y/o prianistas. Al hacerlo, pasan por alto que exmilitantes de ambos partidos forman parte esencial de la 4T.

Se identifican como tales por el lado del PRI, entre otros, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de la Comisión Federal Electoral, el director de Seguridad Alimentaria Mexicana, un subsecretario de Turismo y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores (JUCOPO) quien renunció al PRI cuando se le negó la candidatura para Zacatecas en 1998 y se cambió al PRD que lo postuló y ganó la gubernatura.

Por el lado del PAN se pueden citar a dos ex dirigentes nacionales, uno que colabora en el área de seguridad y el otro que es senador y que durante un breve período estuvo al frente del IMSS, así como el actual titular de la SAGADER que estuvo al frente de la misma dependencia, aun cuando con otra denominación, en la administración panista de 2000-2006. Como una especie de híbrido se podría calificar como al ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana pues primero militó en el PRI y luego se incorporó al gobierno del PAN en el mismo periodo.

Los ejemplos bastan para demostrar que ex militantes de los partidos señalados son parte del del gobierno de la 4T, y además se hace notar que no pocos militantes del PRI votaron a favor del candidato de la coalición que arrasó en las elecciones presidenciales de 2018.

Hechas tales acotaciones, a continuación se verá el perfil de algunos de los candidatos a gobernador de Morena que ya fueron definidos y otro a punto de anunciar su postulación. Todas las postulaciones, con o sin encuesta han emanado y emanarán de la voluntad presidencial.

La primera postulación recayó en el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que fuera el candidato a gobernador en Sonora del centro tal y como sucedió en 1985 cuando se envió al titular de la SCT.

Como candidata de Morena para Campeche se decidió que fuera una ex militante del PRI quien renunció a este partido en 1997 por no haber sido postulada como candidata a gobernadora por el partido en el cual militaba y lo fue por el PRD, partido del cual parte de su élite y la mayoría de sus militantes transmutaron a Morena. La candidata aludida es hija de un ex gobernador de su estado y quien, además, fue dirigente nacional del PRI y presidente de la Gran Comisión de ambas cámaras.

Zacatecas es territorio de la familia Monreal Ávila cuya cabeza es el actual presidente de la JUCUPO de la Cámara de Senadores y el candidato será uno de sus hermanos quien formaba parte del equipo de la SAGADER.

La joya de la disputa por las gubernaturas lo es la de Nuevo León. Se decidió que la candidata por Morena lo fuera la ex militante del PRI quien al principio de año aún pertenecía a ese partido bajo cuya cobertura había alcanzado la presidencia municipal de Escobedo y que también presidió dos veces su cónyuge con una larga y prolífica carrera dentro de ese partido. La postulación se podría decir que se dio dentro de un contexto similar a la de hace seis años cuando el actual gobernador renunció a su militancia priista para ser candidato independiente y luego ganar la gubernatura en 2015. ¿Ganará Morena?