Ocurrencias con consecuencias

En este país cada tres o seis años nos reinventamos a través de “ocurrencias tendenciosas”, ¡no hay memoria y menos histórica!, y ésta no se recuperará cancelando los puentes vacacionales como dice AMLO, tema que explicaré más adelante.

Retomando lo de las ocurrencias y como dato histórico, en el siglo pasado, por los 80, el que escribe fungió como Secretario del Deporte del CDE del PRI y al asumir tal cargo, a nivel nacional ya estaba consolidado el programa “Copas PRI”, el cual promovía la mayoría de los deportes y a nivel nacional. Cuando Carlos Salinas de Gortari se convierte en candidato presidencial se renovó todo el CEN del PRI y en la Secretaría de Deportes quedó el exmarchista, excampeón olímpico Raúl González, conocido como el “Gameso”, el cual representaba la cultura del esfuerzo, ¡románticamente a los pobres!

El citado cambió todo el esquema estructural del programa y todo para favorecer un eslogan de campaña: “Primero el municipio”. El nuevo sistema consistió en teoría en llevar todos los deportes a todos los municipios del país, el pequeño detalle es que en la gran mayoría de estos no existía ni infraestructura básica, es decir cuando menos una cancha de futbol o basquetbol. Aparte de tal ocurrencia, nunca se asignó un presupuesto extraordinario, pero de lo que se trataba era “háganle como puedan o aparenten que pueden”. En los hechos, y al final, un desastre.

Lo que se había avanzado se perdió, lo nuevo nunca se implementó; Salinas fue Presidente y acabó en Dublín por las razones que todos sabemos.

Ahora, transportándome al presente y por citar otra ocurrencia, de un hachazo se eliminó “Pro México”, institución que costó concebirla, instrumentarla, implementarla y consolidarla. La citada contaba con estándares internacionales y su labor era promover al país ante el mundo (captar inversiones). Con la llegada de la 4T se eliminó con el argumento que era superflua y que las labores de esta la irían a absorber los consulados.

En Chicago estuve tanto en “Pro México” como en el citado consulado, y éste último no contaba ni cuenta con los instrumentos, presupuesto ni con el personal calificado para llevar a cabo tan importante trabajo en beneficio económico del país. Las consecuencias no se han hecho esperar y estas en parte son la razón que México no esté captando inversión. ¡Está saliendo más caro el caldo que las albóndigas!

Otra ocurrencia y monumental, fue cancelar el aeropuerto de Texcoco y esto con el argumento de que había mucha corrupción. Hasta el día de hoy no hay un solo señalado, pero lo que sí es que con tal determinación surgió el fantasma de la incertidumbre, “padre” de la desconfianza, y gracias a esta los inversionistas más allá de jurarle amor eterno a AMLO no han invertido en un solo ladrillo. Oportuno comentar que en noviembre, López Obrador a través de Slim los convocó, arropó y “nada de nada”, y ahora a través de Alfonso Romo anunció la creación del gabinete económico. ¿Andarán bien las cosas cuando la economía está estancada?

Ahora, pasando a las ocurrencias “verbales” las consecuencias no son menores; cuando el Ejecutivo federal comentó “abrazos no balazos” esto rebotó en el Capitolio a tal grado que la ala radical republicana respondió de una forma inusitada, y como no, cuando el fentanilo mexicano (el químico más letal) está propiciando la muerte de un promedio de 100 personas diarias en Estados Unidos.

Ante tal fenómeno, ya se declaró una pandemia. Las consecuencias: ahora la DEA cuenta con 250 agentes armados y activos en territorio nacional. ¿Cuál soberanía? Desgraciadamente AMLO se conduce y manifiesta no como Jefe de Estado de la treceava economía más grande del planeta, sino como un líder social. En su momento las palabras como “gorgojo” eran pegajosas y rentables políticamente siendo oposición, ahora decir “fúchi, guácala”, entre otras palabras premeditadas para crear corrientes de opinión o cortinas de humo o por otra vertiente el polarizar a la sociedad con el tema de “los conservadores, mis enemigos, chairos, fifís”, más allá de dividir abona al fantasma de la incertidumbre. Y ahora con lo del avión, el rebote o la burla ha sido a escala mundial y a ese nivel está detenida la inversión para nuestro país con sus respectivas y graves consecuencias. Y ya ni hablar de la inseguridad que ya empieza a ahuyentar las empresas instaladas.

Ahora abordando lo de la eliminación de los puente vacacionales, tales comentarios de AMLO han generado una oleada en contra, y lo más contradictorio desde el punto de vista político es que, según Francisco Martínez Díaz de León, presidente de la Asociación de Hoteles de Durango, existen posturas opuestas entre el Presidente de la República y el Secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, quien siempre se ha manifestado a favor de los citados.

Y si lo vemos desde el punto de vista económico, el secretario de Turismo en Durango, Eleazar Gamboa de la Parra, comentó y con sustento de una pérdida calculada para el calendario escolar anual de alrededor de 200 millones de pesos, pero AMLO dice que no se afectará el turismo, y por ende la economía. Entendible tal pronunciamiento, porque el “Peje” en su vida ha creado una fuente de empleo; por lo que se sabe, siempre ha vivido del erario público.

Ante todo lo planteado se pone en evidencia cómo las ocurrencias tienen consecuencias negativas y en todo los órdenes. En su momento veremos y resentiremos hasta dónde impactarán las de la 4T.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Pasando de las ocurrencias a las incongruencias, cómo entender que primero el regidor petista defensor de oficio Primitivo Ríos, en una meteórica actuación se pronunció por cancelar definitivamente la ciclovía de Laureano, y luego él y sus compañeros de partido (legisladores y regidores) convocan a una convivencia ciclista. ¿Cómo entender? Y luego andan sembrando arbolitos. Creo que los regidores deberían abordar el tema del clandestinaje, comercio informal y ya ni hablar del narcomenudeo que de antemano les da “mello”. En sí, se les eligió para otra cosa, no para que anden de “jardineros”, que para eso están los Servicios Públicos Municipales. Oportunismo rampante.

* Al parecer la onerosa Fiscalía Anticorrupción tiene chamba sobrada: tráfico de influencias en el Congreso local: Amaya Style; en Gómez Palacio, nepotismo a la Vitela y; en la SCT “mochilas a revisar”. Esperemos y el Fiscal Anticorrupción “pare antenas” con su nueva área de inteligencia.

* De cal y de arena. Qué bien que Durango sea sede del Congreso Nacional de Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, lo que se traduce en derrama económica. Qué mal que por el coronavirus chino se detengan las inversiones… ¿Y había?

* Ante la iniciativa de MORENA de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, hace preguntar ¿dónde está la oposición?, que en lugar de estar creando contrapesos siguen en el parasitismo gracias a la ubre, en lugar de estarse refundando y proclamando una nueva narrativa, pierden militancia, caso PRI donde al parecer a los grupos oligárquicos no les interesa y esto bajo la lógica de “entre menos burros, más olotes”.