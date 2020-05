Ante la crisis sanitaria que de la mano y potencializada va la económica, la cual generará mucha afectación a gran parte de la población y en virtud de tan critico escenario, propongo lo siguiente para nuestro estado: utilizar como modelo a seguir el plan contracíclico implementado en Chihuahua y denominado “Programa de empleo temporal”, el cual consiste en erogar 137 millones de pesos para beneficiar a todos aquellos que por una razón u otra perdieron su sustento, y así los mismos puedan encarar la contingencia (boleros, músicos y desempleados en general).

En el vecino estado se están otorgando estímulos que van desde los 150 a 200 pesos diarios a cada persona que se registra en dicho programa, el cual contempla actividades esenciales en toda la entidad (limpieza y mantenimiento de espacios públicos, coordinar y operar albergues, elaboración de insumos sanitarios, entre otros). El abanico de actividades consta de 141 proyectos y estos están distribuidos en los 41 municipios, y según el gobernador Javier Corral Jurado, se irá acumulando una bolsa denominada “Plan emergente” la cual pudiera alcanzar 3,500 millones de pesos, los cuales serán empleados como muro de contención y reactivación económica ante los efectos negativos ocasionados por el Covid-19.

Lo planteado representa todo un plan contracíclico para oxigenar una economía en crisis, en especifico hablamos de “salpicar” recursos mediante actividades bien especificadas y enfocadas coyunturalmente, en beneficio comunitario. Esto no quiere decir inversiones fijas de infraestructura pública como lo pretende hacer el gobierno gederal con sus proyectos emblemáticos, eso es hablar de estatizar la economía.

Volviendo al programa contracíclico, aquí en Durango se debe llevar a cabo un esquema similar al de Chihuahua para poder, reitero, cobijar a todos aquellos que se han visto seriamente afectados por la emergencia sanitaria, y para tal fin sugiero se utilice en parte el crédito por los 1,815 millones el cual es para obra pública que esta también reactiva la economía.

Ante tal delicado y tendencioso escenario el factor prontitud es determinante, y qué mejor cuando es bien proyectado (tiros de precisión), me refiero a enfocar las actividades temporales a desarrollar comunitariamente. Al margen, lo planteado por el exdiputado federal Pedro Ávila Nevárez en cuanto a retomar el desarrollo del proyecto del ferrocarril interoceánico Mazatlán-Matamoros, con lo cual se revive el Corredor Económico del Norte, mismo que sin duda es bueno y sobre todo regionalmente, solo con el pequeño inconveniente que a la Federación no le interesa y de hecho nunca le ha interesado. ¿Por qué? $$$ y aferrarse porque el Congreso federal ha rechazado los proyectos del Ejecutivo federal (Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y Tren Maya), este va a cancelarlos y retomará el propuesto por Pedrito, es tanto como soñar o más bien ya “alucinar”, ¡pero sin duda la necedad es rentable políticamente! ¿Qué no vería el líder social la reciente respuesta que le dio AMLO a los empresarios que le presentaron una petición de más de 60 puntos? “No me gusto el modito de presentarla” “No apoyaré a los grandes empresarios y si estos quiebran, pues ni modo” (al buen entendedor).

Y ante tal radical postura, Durango debe entender que estando en el subdesarrollo, y ante la orfandad de la Federación tendrá que optar por otras formas de gestionar recursos y ante otras instancias, y sobre todo plantear ECONOMÍAS CREATIVAS.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* De reconocer y agradecer a las autoridades competentes que hacen posible que Durango como estado se mantenga en penúltimo lugar de los menos contagiados por Covid-19. ¡Enhorabuena!

* Según el militante y fundador de MORENA en Durango, Carlos Medina, el PRI y el PAN se desgarran las vestiduras por protagonizar ser los benefactores sociales, regalando despensas y en mal estado. El burdo y oportunista caso planteado, contrasta con el verdadero y legítimo apoyo del constructor Francisco Salazar, que de su peculio apoyó a los más necesitados con miles de despensas.

Volviendo a los parásitos, estos “hacen caravana con sombrero ajeno”, quisiera ver a los ricos nuevos de sexenio apoyando a la ciudadanía con lo que le robaron de los recursos públicos.

* Buena acción, pero ¡mala percepción! El instalar letras gigantes que dicen “Gracias” afuera del Hospital 450 sin duda es un buen gesto de agradecimiento y reconocimiento a todos los que laboran en el sector salud. No obstante, tal acción por su naturaleza invoca al repudiado pasado “Te quiero feliz” (al buen entendedor). Pero ahora la actual administración hace lo mismo, y lo peor, da a entender que hasta emula a la pasada cuando a ésta la debiera ya estar llamando a dar cuentas públicamente según los resultados de la misteriosa Auditoría Forense. ¡Bendito Covid, bendito distractor!

* Los empresarios antes de tomar decisiones laborales debieran interpretar muy bien la diferencia entre contingencia y emergencia sanitaria, de ahí parte y termina todo.